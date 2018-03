Markdorf Anwohner beklagen unzumutbaren Zustand im Kreuzungsbereich beim Bahnübergang

Erst ein wiederkehrendes Ärgernis – nun der Totalausfall der Ampelsteuerung beim Markdorfer Bahnübergang im Kreuzungsbereich Gutenbergstraße, Bernhardstraße, Heggelinstraße und Ensisheimer Straße. Schnellstmöglich soll nach Beschluss des Gemeinderates eine abknickende Vorfahrtsstraße auf der Route Gutenbergstraße/Ensisheimer Straße verwirklicht werden.

Die Situation im Kreuzungsbereich beim Bahnübergang wiederholt sich täglich zigfach: Sobald sich die Bahnschranken neigen, weil ein Zug durchfährt oder beim Bahnhof anhält, stehen sämtliche Ampeln für alle Fahrtrichtungen auf Rot. Besonders zu den Hauptverkehrszeiten bilden sich morgens und abends Rückstaus. Steigen die Schranken nach oben, gehen alle Ampeln aus und zeigen gar nichts an. Das erfordert dann erhöhte Vorsicht von allen Verkehrsteilnehmern. Vor allem vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende steigt das mögliche Unfallrisiko.

Karin Simmoleit wohnt in unmittelbarer Nähe der Kreuzung an der Ensisheimer Straße. Sie hat am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung das Thema Gutenbergstraße und Ensisheimer Straße als abknickende Vorfahrtsstraße mitverfolgt und stimmt ein Klagelied an: "Prinzipiell geht man als Anwohner davon aus, dass eine defekte Ampelanlage gegen eine moderne ausgetauscht wird. Das mit den Defekten geht ja schon seit Jahren so." Nach Simmoleits Beobachtungen sind es tagsüber pro Stunde bis zu vier Züge, Güterzüge nicht mitgerechnet. "Nach meinem Empfinden stellt sich die Bahn ihrer Verantwortung nicht, ohne dass ich weiß, in wie weit die Stadt in der Mitverantwortung ist. Der Mindestanspruch ist doch, dass die Bahn zu einer schnellen Zustimmung für eine abknickende Vorfahrtsstraße kommt. Wenn es schon keine Ampel gibt, ist die abknickende Vorfahrtsstraße auf alle Fälle die bessere Lösung, als der jetzige Zustand." Simmoleit hat einen weiteren Gedankengang: "Es stößt wohl allen Anwohnern der Ensisheimer Straße und Bernhardstraße sauer auf, dass die Stadt billigend in Kauf genommen hat, dass die Einführung der Tempo-30-Zone auf der B 33/Ravensburger Straße zu einer Verkehrsverlagerung in die Südstadt geführt hat. Es ist für mich unverständlich, dass die Bernhardstraße und die Ensisheimer Straße keine durchgängige Tempo-30-Zone sind." Simmoleit setzt noch einen drauf: "Es kann nicht sein, dass eine sichere Geldeinnahmequelle geschaffen wird, die zu Lasten der Südstadt geht. Aus Sicht der Anwohnerin der Ensisheimer Straße "kann hier gerne auch eine Blitzeranlage aufgestellt werden". Ihr Argument: "Es geht in erster Linie nicht nur um die Verkehrssicherheit für Schüler des Bildungszentrums, sondern auch für alle Grundschüler und alle Kindergartenkinder, die über das Bahngleis müssen. Eltern begleiten ihre Kinder, weil sie Angst um die Kleinen haben."

Karl-Heinz Binder, der unweit der Kreuzung an der Bernhardstraße wohnt und auch in der Ratssitzung gewesen ist, bringt einen weiteren Gesichtspunkt ein: "Richtig gefährlich wird es, wenn Radler der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen, Autofahrer aber geradeaus Richtung Heggelinstraße wollen. Ich glaube nicht, dass Radler von Autofahrern immer gesehen werden." Binder plädiert dafür, dass in der jetzigen Situation zusätzlich blinkende Baustellenwarnleuchten installiert werden. "Die würden noch deutlicher auf die bestehende Tempo-30-Zone hinweisen." Außerdem müsse schnellstmöglich eine provisorische Fußgängerampel in der Bernhardstraße aufgestellt werden, wie das in der Ensisheimer Straße schon der Fall ist. Nach Binders Beobachtungen sind derzeit Fußgänger gefährdet, weil sie die Bernhardstraße an gewohnter Stelle bei defekter Ampel überqueren. Binder hört sich frustriert an, als er sagt: "Mich ärgert furchtbar, dass trotz mehrfachen Briefverkehrs mit der Stadtverwaltung seit Anfang 2015 sich nichts geändert hat. Und jetzt ist die Ampelanlage an der Kreuzung ganz kaputt." Außerdem nerven ihn die zunehmenden Hupkonzerte, wenn gerade einmal wieder nichts vorwärtsgeht.

Gemeinderatsbeschluss: abknickende Vorfahrt auf Gutenbergstraße/EnsisheimerStraße

Der Gemeinderat Markdorf hat in jüngster Sitzung am Dienstagabend beschlossen, dass die Verkehrsführung beim Bahnübergang im Kreuzungsbereich Gutenbergstraße/Bernhardstraße/Heggelinstraße/Ensisheimer Straße geändert wird. Aus der Gutenbergstraße und Ensisheimer Straße solleneine abknickende Vorfahrtsstraße und hierbei zunächst schnellstmöglich ein Provisorium eingerichtet werden. Bislang sind die Bernhardstraße und die Ensisheimer Straße bevorrechtigt. Der Gemeinderat hat die Ingenieursgesellschaft "brenner Bernard" aus Aalen mit der Umplanung einschließlich zweier Fußgängerampeln in der Berhardstraße und Ensisheimer Straße beauftragt.