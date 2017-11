Markdorf Antrag auf Wahlmodus-Änderung: Teilorte bangen um ihren Einfluss

Wenn es nach dem Ittendorfer Ortschaftsrat geht, darf an der unechten Teilortswahl nicht gerüttelt werden. Das Verfahren garantiert Teilorten eine garantierte Anzahl von Sitzen im Gemeinderat. Der Antrag von SPD, Freien Wählern und der Umweltgruppe im Markdorfer Gemeinderat auf Abschaffung der unechten Teilortswahl stößt in Ittendorf auf herbe Kritik. Die Ortsvertreter sorgen sich um ihr Mitspracherecht.

Den Ittendorfer Ortschaftsräten war bei der jüngsten Sitzung die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. Grund hierfür war der Antrag der Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, SPD und Umweltgruppe im Markdorfer Gemeinderat, die für eine Abschaffung der unechten Teilortswahl plädieren. Insbesondere über die Vorgehensweise waren die Ortschaftsräte wenig erfreut, da sie über den Antrag nicht informiert gewesen seien. In einer Stellungnahme haben sie auf drei Seiten ihre Argumente aufgeschrieben, weshalb sie an der unechten Teilortswahl festhalten wollen. Die Stellungnahme wurde von Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller persönlich an Hauptamtsleiter Klaus Schiele übergeben, wie Grafmüller gegenüber dem SÜDKURIER bestätigt. Zwischenzeitlich müssten alle Gemeinderäte diese Stellungnahme zugestellt bekommen haben.

Dass die Ittendorfer Bürger an diesem Thema interessiert sind, bewies der gut gefüllte Sitzungssaal im Bürgerhaus am Donnerstagabend bei der Ortschaftsratssitzung. Vor der Diskussion ging Bernhard Grafmüller auf den Ursprung der unechten Teilortswahl ein. Besondere Bedeutung erlangte sie bei der Gemeindereform im Jahr 1972.

Nach der Auffassung der Antragsteller im Gemeinderat ist die unechte Teilortswahl nicht mehr zeitgemäß, was ein Trend in anderen Gemeinden zeige, die nicht mehr an diesem Wahlverfahren festhalten. Diese Auffassung und auch andere Argumente des Antrages entkräfteten die Ortschaftsräte in ihrer Stellungnahme und stellten ihre Statistiken gegenüber. So gebe es nach der Gebietsreform noch immer 64 Prozent der Gemeinden, die an der unechten Teilortswahl festhalten, weil sich diese bewährt habe. Eine weitere Statistik zeige, dass dort, wo die unechten Teilortswahlen abgeschafft worden seien, es nur noch 55 Prozent der Ortsteile geschafft haben, bei der nächsten Wahl wieder im Gemeinderat vertreten zu sein. Als Beispiel nannte Grafmüller das Ergebnis der letzten Kommunalwahlen: Sowohl der amtierende Ortsvorsteher als auch der ehemlige amtierende Bürgermeister-Vertreter wären aufgrund der geringen Stimmenwahl ohne unechte Teilortswahl nicht in den Gemeinderat gewählt worden.

Deutlich wurde auch Simon Pfluger (CDU): "Die Teilorte Riedheim und Ittendorf sind mehr als nur Wohnquartiere von Markdorf." Er stellte die Frage in den Raum, ob man künftig wirklich davon ausgehen könne, dass die Antragsteller sich glaubhaft für die Belange der Ortsteile einsetze, wenn der Antrag gegen den Willen der Ortsteile durchgesetzt werde. Lediglich die CDU-Fraktion habe im Gemeinderat den Antrag nicht unterstützt und sich somit hinter die Ortsteile gestellt. Eine weitere Frage warf Pfluger in den Raum: Wie es sein könne, das die Fraktionssprecher von SPD, Freie Wähler und Umweltgruppe im Namen ihrer Fraktionen für eine Abschaffung stimmten, ohne dabei ihre Parteifreunde in den Ortsteilen befragt zu haben.

"Ich bin richtig wütend, im Gemeinderat werden schwerwiegende Entscheidungen meist vertagt, nochmals beraten oder genauestens durchleuchtet. Doch wenn es um die unechte Teilortswahl geht, will man eine schnelle Entscheidung herbeirufen", ärgerte sich Ursula Hutter-Koenen (CDU). Dies spreche nicht für eine Stärkung oder vertrauensvolle Arbeit für die Zukunft, ergänzte Hutter-Koenen. "Ich finde es nur schade, dass man es nicht geschafft hat, alle im Vorfeld an einen Tisch zu holen", sagte Karl-Heinz Alber (CDU). Die Ortschaftsräte waren besonders über die Vorgehensweise der Antragsteller verärgert. Es habe keine Vorgespräche gegeben und man habe auch nicht den Versuch unternommen zu hinterfragen, ob die Bürger und Ortschaftsräte überhaupt gewillt sind, die unechte Teilortwahl aufgeben zu wollen. Jörg Bailer (Umweltgruppe) und Thomas Braun (Freie Wähler) sahen in ihren Ausführungen durch die Abschaffung der unechten Teilortswahl eine erhebliche Schwächung der Ortsteile. Als Beispiel nannten sie Straßenbau, Wohnansiedlung, Flächenausgleich oder Haushaltsplanungen. Die Ortsteile könnten sich nicht durch ihre gewählte Vertreter einbringen und dürften, wenn überhaupt, noch eine beratende Funktion ohne Stimmrecht einnehmen. Nach der emotionalen Diskussionsrunde unterschrieben alle Ortschaftsräte und Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller die Stellungnahme und lehnten einstimmig die Aufhebung der unechten Teilortswahl ab.

"Wird von den Antragstellern eventuell für die nächste Wahl taktisch und strategisch gedacht?", wollte Bürger Karl-Heinz Kreidler wissen. "Ich habe dieses Thema in meinen Ausführungen bewusst nicht in den Mund genommen. Aber ja, ausschließen kann man das natürlich nicht", antwortet Bernhard Grafmüller. "Wir mögen vielleicht Einwohner-technisch klein sein, aber wir haben mit 1,5 Hektar die größte Fläche vorzuweisen. Markdorf hat nur knapp 1,2 Hektar Fläche", so Thomas Geßler (CDU). Er machte darauf aufmerksam, dass diese Fläche insbesondere bei Straßenbau, Wohnbau und Ausgleichflächen maßgeblich sein könnte. Daher sei es wichtig, an der unechten Teilortswahl festzuhalten, um weiterhin mitbestimmen und mitgestalten zu können.

Unechte Teilortswahl

Die unechte Teilortswahl ist eine Sonderregelung im Kommunalwahlrecht von Baden-Württemberg, die eine ausreichende und garantierte Repräsentation einzelner Teilorte beziehungsweise Wohnbezirke und ihrer Wahlbezirke im Gemeinderat sichern soll. Dabei treten Kandidaten auf der Wahlliste eines einzelnen Wahlkreises, zum Beispiel eines Teilorts oder Wohnbezirks an, können jedoch von allen Stimmberechtigten der Gesamtgemeinde gewählt werden. Daraus leitet sich die Bezeichnung "unecht" ab; bei einer echten Teilortswahl könnte jeder Teilort/Wohnbezirk nur seine eigene Vertretung wählen. Darüber hinaus wird einzelnen Teilorten oder Wohnbezirken eine bestimmte Anzahl an Sitzen im Gemeinderat garantiert. Zusätzlich sind die jeweiligen Ortsvorsteher kraft Amtes im Zentralgremium vertreten, allerdings ohne Stimmrecht. Mit diesem Wahlsystem ist Ittendorf mit zwei Vertreter und der Ortsteil Riedheim mit drei Vertreter im Gemeinderat Markdorf vertreten. (ala)