Markdorf "Ansichtssachen" in der Stadtgalerie Markdorf

Wer die aktuelle Ausstellung der Markdorfer Malerinnen und Maler in der Stadtgalerie Markdorf noch sehen möchte, muss sich sputen: Die Herbstausstellung endet am 15. Dezember.

"Ansichtssachen" lautet das Thema, das sich die Markdorfer Malerinnen und Maler für ihre Herbstausstellung in der Stadtgalerie von Markdorf gestellt hatten. Das Jahr war von Jubiläen geprägt. Ganz lokal feierte die Stadt Markdorf ihre urkundliche Ersterwähnung vor 1200 Jahren. Und im gesamten Land erinnerte man an die Reformation vor einem halben Jahrtausend. Es war ein Vorschlag von Tibor Nagy, evangelischer Pfarrer in der Gehrenbergstadt, dass die Markdorfer Künstlergruppe Martin Luther und seine Wirkung kreativ aufgreifen sollten.

In der Stadtgalerie ist zu sehen, was dabei herausgekommen ist – neben Arbeiten, die außer den "Ansichten" zur Reformation auch Ansichten zur Markdorfer Stadtgeschichte und noch "Ansichtssachen" als allgemein gefasstes Thema begreifen. Wir zeigen vier knappe Streiflichter auf Bilder und deren Macherinnen, eine zufällige Auswahl aus "Ansichtssachen" von 15 Künstlern, die in der Stadtgalerie ausgestellt sind.



Wer mehr sehen möchte, muss sich beeilen, denn die Herbstausstellung ist nur noch bis Freitag, 15. Dezember, zu sehen. Geöffnet am Donnerstag, 14. Dezember von 10 bis 13 Uhr, am Freitag, 15. Dezember von 15 bis 17 Uhr.

Eigene Dynamik auf der Leinwand

Luise Augustin wirft einen Blick in die Markdorfer Geschichte. Aber es ist ein sehr eingegrenztes Schlaglicht auf einen Augenblick: auf die Nacht von 10. auf 11. Juli 1842, als ein großer Teil der Innenstadt abbrannte. Szenisch arbeitet Luise Augustin dies Sujet nicht auf. Keine lodernden Flammen, keine verzweifelt um ihr Hab und Gut ringenden Menschen. Die Künstlerin geht ihr Thema abstrakt an. "Ich wollte mich experimentell annähern", erklärt sie. Ihr Bild zeigt weite schwarze Flächen – Nacht und Unheil womöglich. "Mein Vorgehen ist ungeplant", erläutert sie ihr Malen, auf der Leinwand bekommt alles seine eigene Dynamik. Was es für den Betrachter nicht einfacher macht. Er sieht nur das fertige Bild, ohne den Prozess nachvollziehen zu können. Immerhin: Das Resultat beeindruckt. Sowohl das Brand-Bild als auch ihre Spuren und der Aufbau laden zum Nachempfinden vergangener Katastrophen ein.

Gewagter Schritt zur Porträtmalerei

Was für Gesichter! Erfahren, kantig, gefurcht, geprägt von großem Eigensinn – und doch nur angedeutet. Edith-Anna Beck hat ihre beiden männlichen Modelle – beide bereits in fortgeschrittenerem Alter – nicht bis ins letzte Detail, das kleinste Fältchen herausgearbeitet. Sie wollte es auch nicht. Schließlich malt sie mit dem Aquarellpinsel. Der streicht rasch, tupft aufs Wesentliche, erhascht den Moment, ohne dabei an der Oberfläche zu verbleiben. Wer die Bilder von Edith-Anna Beck kennt, der weiß um ihre in die Tiefe gehende Art. Sie sucht in ihren Landschaften, sie sucht auch in ihren Stillleben – bis sie das Prägnante erfasst hat. Ihre Straßenszenen vibrieren vor lauter Atmosphäre. Insofern war der Schritt zur Porträtmalerei ein Wagnis, räumt sie selber ein. "Man mag es ja gar nicht glauben – ich und Gesichter malen." Alle Skepsis verfliegt freilich beim Anblick der Physiognomien, die sie in der Stadtgalerie ausstellt.



Wie aus der Flugzeugkanzel

Auch Izabella Bartha schaut in die Markdorfer Vergangenheit. Für die aus Ungarn kommende Malerin, Kunsttherapeutin und Kulturmanagerin ist dies auch ein Verfahren, sich ihre Wahlheimat weiter zu erschließen. "Ich liebe Markdorf", sagt sie. Dabei spielen die Menschen, aber auch die Landschaft eine große Rolle. Die Leute hier seien ziemlich aufgeschlossen. Und Izabella Bartha genießt die Nähe zu den Bergen. Markdorf heißt die eine Arbeit von ihr, ausgeführt in Öl auf Leinwand und kombiniert mit anderen Techniken, Maracdorf die andere, gemalt im selben Verfahren. Zu sehen sind weite, dunkle, grün-schwarze Flächen. Glatt sind die nicht, sondern schrundig, eingeprägt, an die Haut von Reptilien erinnernd. Aber weniger diese eigenwillige Struktur zieht das Auge an als die winzigen fluoreszierenden gelben Flecken, die Markdorf und Maracdorf wie aus der Flugzeugkanzel fotografiert erscheinen lassen.



Stadtansichten mit 3-D-Effekt

Sie hat sich sehr viel Arbeit gemacht. Gewiss: Kunst verlangt, um es mit Karl Valentin zu halten, stets viel Mühe. Aber mit diesen Stadtansichten trieb Helga Baldenhofer noch mehr Aufwand. Sie zeigt Perspektiven aus Konstanz. Einen ersten Bildentwurf, eigentlich schon ein fertiges Bild, hat sie abfotografiert und per Laser-Copy erneut auf die Leinwand gebracht. Dies jedoch nicht deckungsgleich, sondern leicht verschoben, sodass ein gewisser 3 D-Effekt entsteht, wie die Künstlerin erklärt. Weitere Arbeitsschritte folgten, außerdem manche Detailarbeit. Es war ein Experiment, erläutert Helga Baldenhofer, die mit ihrem Ergebnis recht zufrieden ist, allerdings bezweifelt, ob sie sich das stundenlange Reiben für die Bildübertragung noch einmal zumuten möchte. In der Ausstellung zeigt sie auch Ansichten aus Meersburg und Lindau sowie Ergebnisse ihrer Beschäftigung mit dem Thema Martin Luther.