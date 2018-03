Markdorf Anbau bei Kindergarten St. Elisabeth muss warten

Erzieherinnen, Eltern und Kinder des Markdorfer Kindergartens St. Elisabeth in der Spitalstraße müssen sich in Geduld üben: Die geplante Erweiterung um zwei U 3-Gruppen wird zurückgestellt. Nun soll der Neubau eines Kindergartens im Markdorfer Süden in die Planung gehen.

Bürgermeister Georg Riedmann erklärte auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass die Verwaltung davon ausgegangen sei, die Baumaßnahme bei laufendem Kindergartenbetrieb durchzuführen. "Bei der Detailplanung wurde aber deutlich, dass dies nicht möglich ist", so Riedmann. Zum einen hätte im Bestand vieles geändert werden müssen, zum anderen sei die Zugänglichkeit zur Baustelle problematisch geworden. Als das Thema "Provisorium" zur Unterbringung der Kinder aufkam, musste eine andere Entscheidung getroffen werden.

Nun soll der in Markdorf-Süd vorgesehene Kindergarten zuerst gebaut werden. "Ich halte die Planung bei St. Elisabeth nach wie vor für richtig und wir werden diese wieder aufgreifen. Wir ändern die Reihenfolge", sagt Riedmann. Die Planung im Süden soll schnell voranschreiten und vor den Sommerferien eine Ausschreibung erfolgen, die Planer, Generalunternehmen und einen Festpreis beinhaltet. Dann könnte laut Riedmann der Auftrag im Herbst vergeben und im Frühjahr 2019 Baubeginn sein. Der Gemeinderat muss diesem Vorhaben noch zustimmen.

"Wir stehen mit der Entwicklung im Markdorfer Süden ganz am Anfang", sagt CDU-Stadträtin Martina Koners-Kannegießer, die sich grundsätzlich für eine Erweiterung des St. Elisabeth-Kindergartens ausspricht. "Wir brauchen dort ein entsprechendes U 3-Angebot, denn die Generationen in den umliegenden Wohngebieten ändern sich", so Koners-Kannegießer. Wenn die Umbaumaßnamen im Bestand allerdings den laufenden Betrieb stören, müsse man sich der Realität stellen. "Da helfen gut gemeinte Pläne nicht weiter". Dem Kindergartenteam werde nun Geduld abverlangt. Auch für Uwe Achilles steht außer Frage, dass in St. Elisabeth eine U 3-Betreuung notwendig ist. "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben", hofft der SPD-Fraktionsvorsitzende auf Verständnis. Die Stadt brauche bei der starken Neubauentwicklung im Süden einen Kindergarten.

Die Freien Wähler hatten sich bei der Diskussion immer skeptisch gegenüber der St. Elisabeth-Erweiterung geäußert. In der Dezember-Sitzung sprach sich Dietmar Bitzenhofer dafür aus, zuerst im Süden mit einem Bauträger zu bauen und anschließend weiterzusehen. Gestern sagte der FW-Fraktionsvorsitzende auf Nachfrage: "Wir sollten das Erweiterungsgrundstück in der Spitalstraße nicht mit dem Kindergarten zubauen, wenn wir im Süden mittelfristig planen. Da blockieren wir uns selbst." Es sei wichtig, ein Gesamtkonzept im Blick zu haben. Für Susanne Dieters Wälischmiller ist ein Neubau noch in weiter Ferne. "Wir werden erst mal an die Planung gehen." Die Umweltgruppe sei laut Fraktionsvorsitzende von den Plänen bei St. Elisabeth nicht überzeugt gewesen: "Das war wie ein Flickwerk und hat nicht gepasst." Die Überarbeitung sollte nicht auf Eis gelegt, sondern parallel weiter verfolgt werden.

Laut Georg Riedmann soll im Süden eine Einrichtung mit sechs Gruppen entstehen. Ist diese fertiggestellt, könnten dort übergangsweise die Kinder von St. Elisabeth untergebracht werden, wenn frühestens ab Herbst 2020 dort die Baumaßnahmen beginnen.

Bisherige Planung

Der Kindergarten St.Elisabeth sollte um zwei U 3-Gruppen erweitert werden, da es der einzige Kindergarten in Markdorf ist, der keine Betreuungsmöglichkeit im Kleinkindbereich anbieten kann. Im Oktober 2017 wurde im Gemeinderat der Vorentwurf zur Erweiterung vorgestellt und die Kosten auf 2,5 Millionen Euro beziffert. In der Dezember-Sitzung wurde der Anbau nach einer kontroversen Diskussion genehmigt. Im Markdorfer Süden ist mit Planung des Neubaugebietes schon immer ein Kindergarten vorgesehen. Die Fläche befindet sich zwischen den Straßen "In den Auwiesen" und "Am Sportplatz" direkt neben dem Spielplatz. (shn)