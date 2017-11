Markdorf Ampelanlage am Bahnübergang in Markdorf erneut defekt

Ampelanlage am Bahnübergang in Markdorf erneut defekt

An der Ampelanlage an der Kreuzung Gutenbergstraße/Ensisheimerstraße stehen die Lichter derzeit weder auf Rot noch auf Grün, sondern auf Schwarz. Bereits seit mindestens einer Woche ist die Ampelanlage defekt – zum wiederholten Male.

Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung erklärt Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess: "Leider ist ein Teil an der Ampelanlage defekt". Die Ampelanlage alt sei, sei es bei einem Ausfall schwierig, entsprechende Ersatzteile zu beschaffen. Wie lange die Ampelanlage ausfalle, kann Hess nicht genau sagen, er geht von einem "längeren Zeitraum" aus. "Wir können uns nicht darauf verlassen, dass das kurzfristig repariert wird."

Daher hat das Ordnungsamt reagiert und wird ab Montag eine provisorische Fußgängerampelanlage in der Ensisheimerstraße aufstellen. Auch diese zu beschaffen, habe länger dauert, als vorgesehen. "Wir haben bereits Ende vergangener Woche versucht, eine mobile Baustellenampel zu organisieren, aber auch das war nicht einfach", so Hess. Diese Ampel wird nun ab Montag, rund 100 Meter vom Bahnübergang versetzt, aufgestellt. "Da müssen wir aufgrund des Rückstaus einen bestimmten Abstand einhalten", so Hess. Die Schranke am Bahnübergang und die Lichter funktionieren weiterhin. Sobald die Schranke runtergeht, steht die gesamte Kreuzung, da alles auf Rot geschaltet wird, erklärt Hess. Daher werden nun einige Lichtsignale abgedeckt. Die Maßnahmen seien mit der Verkehrsbehörde abgesprochen.

Um weitere Gefahrensituationen auszuschließen, gilt rund 150 bis 200 Meter vor und für den Kreuzungsbereich auf der Ensisheimer- und Bernhardstraße Tempo 30. "Wir befürchten, dass nicht jeder Fußgänger die provisorische Ampel nutzen wird", sagt Jürgen Hess. Daher gelte besondere Aufmerksamkeit. Die Autofahrer müssen sich nach den Verkehrsschildern richten.

Generell gibt es Überlegungen in Zukunft komplett auf die Ampelanlage zu verzichten. Dies sieht zumindest das Mobilitätskonzept vor. Dazu müsste allerdings aus der Gutenbergstraße eine nach links in die Ensisheimerstraße abknickende Vorfahrtsstraße werden. "Laut den Untersuchungen könnte das mit dem Verkehrsaufkommen umgesetzt werden", erklärt der Ordnungsamtsleiter, der hofft, dass die Bahn diesen Plänen zustimmen wird. Die Verkehrsbehörde habe die Bahn angeschrieben, nun warte man auf eine Antwort für einen Ortstermin.