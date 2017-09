Markdorf Am Samstag ist Aktiv-Natur-Tag

Viele Mitmach-Angebote vom Wirthshof-Team und dem Turnverein Markdorf

Markdorf – Zu einem "Aktiv-in-der-Natur-Tag" am heutigen Samstag, 30. September, lädt das Wirthshof-Aktiv-Team des Camping Wirthshof ein. Gemeinsam soll sich heute von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bewegt, aufgeatmet, ausgepowert und regeneriert werden, heißt es seitens der Veranstalter. Beginn ist um 7.20 Uhr bis 8.20 Uhr auf dem Parkplatz Apfelwiese mit Yoga für Frühaufsteher. Bei dem ganztägigen Programm mit dabei sind auch Personal-Trainer Chris Schorpp, der Turnverein Markdorf mit einem Activity-Workout für Frauen von 16 bis 25 Jahren, einer Young-Go-Erlebnisstunde und Meridian Qigong zum Sonnenuntergang sowie das Wirthshof-Aktiv-Team mit Yoga und einem Reaktiv-Walking auf dem Premiumwanderweg.

Die Veranstaltungen, die teils gratis und teils auch kostenpflichtig sind, finden im Stadtpark, am Weiher, im Wald und anderen öffentlichen Plätzen statt. In einer kostenfreien Erlebnisstunde können Interessierte von 9 Uhr bis 10 Uhr die Sportart Young-Go kennenlernen, Treffpunkt ist ebenfalls der Parkplatz Wirthshof. Das Activity-Workout um 10 Uhr auf der Wiese an der Gretser-Schule ist ebenfalls kostenlos, wie auch das Reaktiv-Walking, Treffpunkt 11 Uhr am Parkplatz Wirthshof. Infos zum Programm gibt es im Internet.

