Markdorf Altersarmut ist auch in Markdorf ein Thema

Der bundesweite Trend ist auch vor Ort spürbar: Unter den Kunden der Tafelläden sind immer mehr bedürftige Senioren. Bei einem Besuch von Vertretern der katholischen Kirchengemeinde ging es auch um dieses Thema. Pfarrer Ulrich Hund und seine Helfer überreichten einen Teil des Erlöses aus dem Pfarrfest an den Tafel-Vorsitzenden Günther Wieth.

Pfarrer Ulrich Hund hatte es als völlig normale Spendenübergabe geplant. Gut 3500 Euro waren beim Pfarrfest vor der St.-Nikolaus-Kirche im Juni zusammengekommen. Dafür dass die Feier kleiner ausgefallen war als sonst – neben der Baustelle der Mittleren Kaplanei war man gezwungen zusammenzurücken –, dafür waren die Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen, Kartoffelsalat und Würsten doch beachtlich.

Aufgeteilt in ziemlich gleiche Teile, sollte das Geld an die Ministranten, an den Bauförderverein Mittlere Kaplanei und an die Markdorfer Tafel gehen. Evi Gräble-Kopp, die im Organisationsteam der Gemeinde für das Pfarrfest engagiert ist, erklärt, man habe die Tafel ausgewählt "weil wir deren Anliegen, sich für die sozial Schwachen einzusetzen, wirklich sehr schätzen".

Eine ganz normale Spendenübergabe wurde es dann aber nicht. Gestern Morgen hatten zahlreiche Medien aufgegriffen, was Jochen Brühl in einem Interview gesagt hatte. Laut des Vorsitzenden des bundesdeutschen Tafelverbandes hat sich die Zahl der Rentner unter den Tafel-Kunden in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Unter den 1,5 Millionen Empfängern gespendeter Lebensmittel sind 350 000 Senioren. Für die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Ulrike Mascher, ein deutliches Zeichen für eine stark voranschreitende Altersarmut.

Dass diese Altersarmut sich auch in Markdorf breit macht, das beklagte Günther Wieth, der Vorsitzende des Vereins Zukunftswerkstatt, der die Markdorfer Tafel trägt. Wieth wiederholte gestern seine Beobachtung, die er bereits vor wenigen Wochen beim Tag der offenen Tür im Tafel-Laden geäußert hatte: "Viele schämen sich zu kommen – sie haben Angst, dass sie hier jemandem begegnen." Patricia Schnekenbühl, vielfältig in der Kirchengemeindearbeit engagiert, bestätigt den Eindruck wachsender Altersarmut in der Stadt. Sie teilt den Eindruck Wieths, "dass der Besuch im Tafelladen als Demütigung empfunden wird". Am Ende eines durch Arbeit geprägten Lebens falle es schwer, sich selbst die eigene Bedürftig einzugestehen. "Ich geh doch nicht betteln", zitiert Evi Gräble-Kopp eine vielfach gehörte Ansicht. Die Scheu davor, die eigene Altersarmut einzugestehen, sei in einer so überschaubaren Gemeinde wie Markdorf wohl kaum abzubauen, vermutet Patricia Schnekenbühl: "Da haben es die Leute in den anonymen Großstädten bestimmt leichter."