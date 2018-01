Markdorf Alessia Barro wirbt für englischen Blauschimmelkäse

Die 21-jährige Alessia Barro bietet auf dem Wochenmarkt in Markdorf Käse an und motiviert ihre Kunden zum Probieren. Denn sie weiß: Selbst der englische Blauschimmelkäse Blacksticks Blue, der nicht sehr ansprechend aussieht, findet schnell seine Fans, wenn man ihn probieren darf.

Mitunter wollen Menschen zum Genuss überredet sein. Diese Erfahrung macht Alessia Barro öfter. Die 21-Jährige verkauft Käse, inzwischen sogar schon seit vier Jahren. Lange genug also, um zu wissen, dass das Auge nicht nur mitisst, sondern bereits beim Kauf eine große Rolle spielt. "Wenn ich zum Beispiel unseren Blacksticks Blue empfehle", erklärt die junge Frau mit den dunklen Haaren, "dann schauen die meisten Leute irritiert." Sie zögern, denn die tief dunkelgelbe, ins orange hineinspielende Farbe dieses Blauschimmelkäses aus England mutet zunächst wenig appetitlich an. Das Gelb-Orange kommt vom Annatto, dem gelb-rötlichen Samen des Orleanstrauchs, der in der Karibik, aber auch in Südamerika wächst. Schon die Maya benutzten das Annatto, um sich selbst zu bemalen oder ihre Kleidung einzufärben. Außerdem nahmen sie es ein, weil sie sich davon eine heilende und stärkende beziehungsweise aphrodisierende Wirkung versprachen. Heute dient der tropische Gewürzsamen als Grundlage zur Produktion von Lebensmittelfarbe. Wegen seiner Unbedenklichkeit wird er geschätzt und unter anderem zum Einfärben von Weich- und Hartkäsen verwendet.

Beim Probieren seien auch die hartnäckig Zögernden überzeugt, erklärt Alessia Barro. Der Vater aller Blauschimmelkäse, wie der Blacksticks Blue auf der Insel beworben wird, nimmt durch seine Cremigkeit für sich ein. Mild, süß, gleichwohl herzhaft überzeugt der Kuhmilchkäse, den seine britischen Hersteller "noch besser als Schokolade" finden.

Ob es nun der gewinnende Charme der 21-jährigen Studentin des Wirtschaftsrechts ist, der ihre Markdorfer Kunden doch noch stets zum Probieren motiviert – oder ob es die von Alessia Barro beschriebene Aufgeschlossenheit der Markdorfer ist, das mag dahin gestellt bleiben. Die junge, selbst allen Geschmacksexperimenten zugetane Käseverkäuferin jedenfalls freut, dass die Menschen hier offen reagieren und sich nicht kleinlich zeigen. "Es darf immer gerne auch etwas mehr sein", sagt Alessia Barro – zum Beispiel vom optisch etwas gewöhnungsbedürftigen Blacksticks-Blue-Käse aus England.