Markdorf Advent mitten im Hochsommer

Von seinem Freiwilligenjahr in Bolivien berichtet der Markdorfer Gabriel Beck.

Inzwischen hat sich für mich hier ein Alltag aufgebaut. Von Sonntagabend bis Freitagabend bin ich in meiner Einsatzstelle, dem Internat „La Salle“, etwas von Coroico entfernt. Die Wochenenden verbringe ich mit meinem Mitfreiwilligen Joseph Mörtl in der Kleinstadt Coroico. Die Abwechslung meiner Aufgaben im Internat macht mir viel Freude. Zurzeit wird ein Gebäude des Internats renoviert, deswegen habe ich in den letzten Wochen nicht wenig Zeit mit Streichen und Reparieren verbracht. An den Nachmittagen bekam ich dabei immer fleißig Unterstützung von einigen Schülern, die damit ihren Arbeitseinsatz umsetzten, den sie einmal in der Woche zu erledigen haben. Zudem helfe ich bei der Schweine- und Hühnerschlacht und der anschließenden Ausfahrt auf die umliegenden Märkte mit. Das ist für mich eine spannende neue Erfahrung, die mir viel Freude macht und zu Beginn auch etwas Überwindung gekostet hat. An den Abenden unterstütze ich die Schüler bei ihren Hausaufgaben, wodurch ich meine Sprachfähigkeit gut verbessern kann.

Ende November haben in Bolivien die Sommerferien begonnen, dadurch ist es im Moment ungewohnt ruhig im Internat, weil die Schülerinnen und Schüler zu ihren Familien gefahren sind. Die Ferien dauern drei Monate, bis Anfang Februar, sind aber auch die einzigen Ferien, die es im Schuljahr gibt. Die Temperaturen lassen mich bis jetzt noch nicht wirklich realisieren, dass wir uns im Moment mitten im Advent befinden. Ein Adventsgesteck in meinem Zimmer und die ein oder andere blinkende Weihnachtsbeleuchtung auf den Straßen rufen es mir immer wieder in Erinnerung. Auch wenn mir die Vorstellung, Weihnachten im Sommer zu feiern, gerade noch schwer fällt, bin ich schon gespannt, ein weiteres kirchliches Fest in einer anderen Kultur mitfeiern zu dürfen. Die Weihnachtsfeiertage werde ich zusammen mit meinem Mitfreiwilligen Joseph in der Gemeinde von Coroico verbringen.

An den Wochenenden ist es mir schon öfters möglich gewesen, mit den Priestern in der Umgebung von Coroico Gottesdienste und kirchliche Feste zu feiern. Am interessantesten und auch ungewohntesten war bis jetzt, die unterschiedliche Art Allerheiligen zu feiern. Während es in Deutschland als stiller Gedenktag begangen wird, wird hier in Bolivien mit den Toten gefeiert. Nach der gemeinsamen heiligen Messe essen die Familienangehörigen das Lieblingsessen des Verstorbenen am Grab. Danach wird mit Musik und Tanz auf dem Friedhof an alle Verstorbenen erinnert.

Außerdem durfte ich Ende Oktober die jährlich stattfindenden mehrtägigen Feierlichkeiten der „Virgen de la Candelaria“, Mariä Lichtmess, miterleben. In diesen Tagen konnte ich Joseph bei seiner Arbeit in der Pfarrgemeinde von Coroico unterstützen. Da sich die großen Feierlichkeiten in und vor der Kathedrale abspielten, gab es rund um die Uhr etwas vorzubereiten. Gestartet haben die drei Festtage mit einem mehrstündigen Umzug, bei dem die Bewohner der umliegenden Dörfer bei Musik und Tanz in Coroico eingezogen sind. An den anderen Tagen fanden Prozessionen mit einer großen Marienstatue, Autosegnungen und Festlichkeiten auf dem Dorfplatz statt. Abends wurde zu Livemusik getanzt und gefeiert.

Das Mitleben und Erleben der Feste und des Alltags im Internat und der Gemeinde gibt mir die Möglichkeit, bolivianische Menschen und Kultur besser kennenzulernen. Im Januar werde ich ein paar Tage Urlaub haben und diese nutzen, um das Umland und die vielseitige Natur Boliviens zu erkunden.