Markdorf Achtung, Baum fällt: Kranke Eschen im Gehau werden gefällt

Aus Gründen der Verkehrssicherheit werden im Markdorfer Waldstück Gehau zurzeit kranke Eschen gefällt. Die Bäume sind nicht mehr standfest und stellen eine ernsthafte Gefahr da, erläutert Stadtförster Jörn Burger. Spaziergänger sollen Sicherheitshinweise unbedingt einhalten, sagt er. Denn die Fällarbeiten sind sehr gefährlich.

Im Markdorfer Gehau werden derzeit Bäume gefällt. Zu diesem Zwecke sperrt die städtische Forstverwaltung die Wege in den betreffenden Bereichen des Waldstücks an der Bundesstraße nach Meersburg ab. Spaziergänger und Jogger müssen ausweichen, da die in der Nähe der Waldarbeiten Astschlag droht. "Ende Februar werden wir fertig sein", erklärte Stadtförster Jörn Burger. Dann werden seine Mitarbeiter rund 700 Festmeter Holz geschlagen haben. Das Holz bringt auf dem derzeitig schwierigen Markt momentan relativ wenig Geld ein. Die Kosten des Hiebs, das Abfahren der geschlagenen Bäume und die Wiederinstandsetzung der in Mitleidenschaft gezogenen Wege seien kaum gedeckt, erläutert Burger. Eine Wahl bleibe ihm jedoch nicht. Denn die zu fällenden Bäume seien allesamt vom sogenannten Eschentriebsterben betroffen.

Die Infektionskrankheit befällt bei Eschen zunächst die Kronen und macht dann die Stammfüße anfällig für Pilze. Unmittelbare Folge ist, dass die Bäume an Standfestigkeit einbüßen, was von außen kaum sichtbar ist. Wie stark der Stamm betroffen sei, lasse sich oft erst nach dem Fällen feststellen. In Markdorfs Wäldern lässt Stadtförster Burger deshalb systematisch die Eschen an den Wegesrändern schlagen. "Verkehrssicherheit hat unbedingte Priorität", erklärt er, "nicht auszudenken, wenn ein Baum einen Spaziergänger erschlägt – oder wenn eine Esche auf die Bundesstraße kippt." Diese Gefahr sei ausgesprochen hoch, so Burger. Dabei weist er auf die im Gehau wie in einem riesigen Mikado-Spiel aneinander gelehnten Eschen. Jüngere Bäume, deren Stämme nur wenige Fingerbreit über den Wurzeln durchgefault sind.

Im Inneren des Gehaus bleiben die toten Eschen sich selbst überlassen. Denn es handelt sich bei diesem Waldstück um ein FFH-Gebiet. In dem Landschafts- und Naturschutzgebiet sollen laut EU-Richtlinie Pflanzen und Tiere ihren natürlichen Lebensräumen überlassen bleiben. Eingriffe seien nur gerechtfertigt, wenn sie – so wie entlang der Gehau-Wege – der Sicherheit dienen.

Der Waldboden erzittert, als sich der stattliche Stamm mit schwerem Ächzen niederlegt. Peter Ummenhofers "Achtung!" ist längst verklungen. Zwei Mal hatte der Forstmitarbeiter es ausgerufen – für den Fall, dass doch jemand die Absperrungshinweise am Beginn des Waldwegs beim Gehau-Parkplatz missachtet haben sollte. Auch Ummenhofers Kollege Bernhard Brutsch schaut noch eine einige Sekunden nach oben. Beide Forst-Leute hatten sich nach dem letzten Schnitt mit der Kettensäge und dem anschließenden Einsatz des hydraulischen Fällhebers in Sicherheit gebracht. "Man weiß nie, was kommt", erklärt Ummenhofer später. Morsche Äste können, vom umfallenden Stamm mitgerissen und gegen andere Äste gedrückt, fortkatapultiert werden.

Die andere große Gefahr beschreibt Bernhard Brutsch: "Angefaulte Eschen verlieren unter Umständen ihren letzten Halt, wenn der Boden durch einen umstürzenden Baum erschüttert wird." Einem Forstmitarbeiter in Karlsruhe wurde das vor einiger Zeit zum Verhängnis. Wie Stadtförster Jörn Burger erklärt, gelte es beim Eschen-Fällen einen weit höheren Aufwand als sonst zu betreiben. Zusätzliche Sicherungen seien anzubringen. Statt der üblichen Keile komme vor allem der Fällheber, ein hydraulisch betriebener, daher erschütterungsfreier Keil, zum Einsatz. Auf diese Weise passiere weniger gefahrvoller Astbruch. Mehr Sorgen als sonst um seine Mitarbeiter macht sich Burger trotzdem.

Eine andere Sorge des Stadtförsters ist, was er anstelle der Eschen pflanzen soll. "Das ist hier Auwaldboden, da wächst kaum etwas anderes als die recht staunässe-unempfindlichen Eschen." Ausweichen wird Burger wohl auf Eichen. Für die gebe es seitens der EU Förderungsgelder. Denkbar wären auch Erlen. Doch die erzielen auf dem Markt nur geringe Preise. Der Wirtschaftlichkeit aber gelte es im Stadtwald stets Rechnung zu tragen.

"Ganz wichtig ist mir", gibt Jörn Burger mit auf den Weg, "dass die Leute wissen, warum wir im Gehau Holz ernten müssen – zur Verkehrssicherheit -, dass wir immer nur einen Weg absperren und dass die Leute unbedingt unsere Sicherheitshinweise einhalten."