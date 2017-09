Markdorf Abschied von einer Institution: Der Schlotz-Bus wird ausgemustert

Die Markdorfer Kirchengemeinden mustern den alten Bus der Wilhelm-Schlotz-Stiftung aus. Beim Abschied kommen viele Erinnerungen auf.

Drei Mal um die Erde und noch ein bisschen mehr ist er gefahren: Der Bus, den die Wilhelm-Schlotz-Stiftung den beiden großen christlichen Kirchengemeinden zur Verfügung gestellt hatte. "Im Einsatz war er vor allem für die Senioren, aber auch für die Jugendarbeit", erklärte Pfarrer Ulrich Hund am gestrigen Freitagnachmittag. Der Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit hatte zum Pressetermin eingeladen, weil der Schlotz-Bus, wie das weiß lackierte Fahrzeug von seinen Nutzern genannt wird, nun seine letzte Fahrt im kirchlichen Dienst antreten wird.

Der zwölf Jahre alte Ford wird dem Markdorfer Autohaus Messer übergeben. Das nämlich hatte den beiden kirchlichen Gemeinden und der Sozialstation Linzgau vor wenigen Wochen ein neues Modell geliefert: einen Neunsitzer, der zur Hälfte von der Sozialstation, zu einem Viertel von den Kirchengemeinden und zu einem weiteren Viertel von der Stadt finanziert wird, für deren Kinder- und Jugendarbeit das Fahrzeug ebenfalls zur Verfügung stehen wird. Das Autohaus kümmert sich nun um das Alt-Fahrzeug.

"Da geht beinah eine Ära zu Ende", sagte Ulrich Hund. Was der Pfarrer damit meinte, zeigte sich in den Gesichtern der Ministranten-Leiter, die zur Verabschiedung des Schlotz-Busses gekommen waren. "Das war schon ein Ritual", schilderte Ministranten-Leiterin Leah Radau, "wer seinen Führerschein gemacht hat, der bekam den Fahrzeugschlüssel für den Bus." Es galt, sich zu bewähren, um am Steuer sitzen zu können, wenn es zu den Ferienlagern, Ministranten-Kongressen oder kirchlichen Jugendevents ging. Zu Treffen, zu Veranstaltungen, an die die Jugendlichen und jungen Erwachsenen prägende Erinnerungen knüpfen. Als Beispiele nennen sie ihre Taizé-Reisen oder das Jugend-Pilger-Treffen in Köln.

Ein Anliegen von Pfarrer Hund war es gestern auch, all denen zu danken, die sich um das Fahrzeug gekümmert haben. Er nannte Jenny Nick, Hermann Hug und Wolfgang Becker, er nannte auch Bruno Baumgartner – die allesamt in irgendeiner Weise für die Einsatztüchtigkeit des Schlotz-Busses gesorgt hatten.