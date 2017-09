Markdorf Abschied von Mesnerin

Die Markdorfer katholische Gemeinde gratuliert Cäcilia Wiggenhauser zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum in St. Sigismund Hepbach und verabschiedet sie am 15. Oktober.

Die katholische Pfarrgemeinde gratuliert ihrer Mesnerin für St. Sigismund in Hepbach, Cäcilia Wiggenhauser, zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum und nimmt zugleich auch Abschied. Wiggenhauser wird in diesem Monat Hepbach als Wohnort verlassen, teilt die Kirchengemeinde mit. 25 Jahre lang habe sie ihren Mesnerdienst mit "großer Hingabe und mit absoluter Verlässlichkeit" versehen, heißt es.



Mit Liebe zum Detail und großer Präzision war St. Sigismund “ihre Kirche“, hat allzeit nach dem Rechten geschaut, hat Handwerkern die Tür geöffnet, war beim Kirchenschmuck unterstützend, hat auf die Ausstattungstücke geachtet und war stets zur Stelle. Dabei war sie auch Ansprechpartnerin für die Ministranten, hatte ein offenes Ohr für Lektoren und sonstige Mitarbeitende – war „Mädchen für alles“.



Das gottesdienstliche Leben in Hepbach und die Bewahrung der liturgischen Ausstattung lagen ihr insgesamt am Herzen. So gestaltete sie ebenso Wort-Gottes-Feiern, Rosenkranz, Maiandachten, Abschiedsgebete, Ewige Andachten und Andachten im Advent und Fastenzeit. Ihr letzter Einsatz in Hepbach ist am Sonntag, 15. Oktober, um 9 Uhr. In dem Gottesdienst möchte die Gemeinde sie auch nochmals würdigen.