Markdorf Abdullah und Umair: Ablehnungsbescheid trotz Integration

Die beiden pakistanischen Brüder besuchen das Bildungszentrum in Markdorf. Sie und ihre Eltern sind bestens integriert, sie sprechen inzwischen fast fließend deutsch, der ältere der beiden hat die Zusage für einen Ausbildungsplatz – und dennoch sollen sie nach Pakistan zurückgeschickt werden. Dort droht ihnen als Angehörige einer religiösen Minderheit Gewalt. Ihr Onkel wurde bereits getötet.

Markdorf – Abdullah und Umair Bajwa, 17 und 16 Jahre alt, blicken ratlos in die Ferne. Sie verstehen nicht, warum sie hier, in Deutschland, nicht erwünscht sind, erfüllen die Brüder doch jene Anforderungen, die an sie, Geflüchtete, gestellt werden: eine nahezu perfekte Integration. Beide besuchen erfolgreich die Schule, das Bildungszentrum Markdorf (BZM), und sprechen beinah fließend Deutsch; beide engagieren sich gesellschaftlich; und beide haben beste Aussichten auf einen Ausbildungsplatz. Doch im Januar dieses Jahres ereilte Familie Bajwa aus Pakistan – Vater Naveed, Mutter Salma sowie die zwei Söhne – ein schicksalhaftes Schreiben. "Der Ablehnungsbescheid kam", erinnert sich Abdullah Bajwa. Und mit ihm ging die Hoffnung – auf einen Ausbildungsplatz und auf eine Zukunft in Deutschland.

Damit sind die zwei Brüder nicht alleine. Sie reihen sich ein in eine Fülle von Fällen, in denen in die Gesellschaft integrierte Geflüchtete mit abgelehnten Asylanträgen zurückgewiesen werden. Stefanie Sandkühler vom Freundeskreis Flucht und Asyl Markdorf sieht das kritisch: "Natürlich ist es für die Menschen eine zusätzliche Belastung, mit dieser Ungewissheit umzugehen." Dennoch bestehe die Möglichkeit, vor dem Verwaltungsgericht gegen den Ablehnungsbescheid zu klagen.

Todesangst wegen Glauben

Ein Schritt, zu dem sich auch Familie Bajwa, die zwischenzeitlich in Markdorf untergebracht war und mittlerweile in Friedrichshafen lebt, im Januar 2017 entschloss. „An dem Tag, als wir den Entscheid erhielten, herrschte Stille in unserem Haus“, erinnert sich Abdullah. Stille, die er, sein Bruder und seine Eltern gut kennen. Im Sommer 2013, vor mehr als vier Jahren, flohen die vier aus Pakistan, getrieben von der Angst um das eigene Leben. Denn Familie Bajwa zählt zur Glaubensrichtung der Ahmadyya, einer gemäßigten islamischen Minderheit, die – als Ungläubige geächtet – in Teilen des Nahen Ostens den gewaltsamen Tod fürchten muss. Nur wenige Tage vor der Flucht war der Onkel der kleinen Familie ermordet worden. Mit einem Messer habe man seine Kehle durchtrennt, erzählt Abdullah mit klarer Stimme. Damals folgte auf Wut und Verzweiflung Stille. Dann Ernüchterung – und die Entscheidung zur Flucht.

Trotz des Erlebten erzählen Abdullah und Umair Bajwa mit ungebrochenem jugendlichem Tatendrang von dem, was ihnen in dieser Zeit widerfuhr. Von den Tiefen, welche die schwere Zeit in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe mit sich brachte; von den Freuden, die ihnen das Leben in Markdorf bescherte, als der Vater, ein gelernter Schweißer, den ersten Job bekam, als Abdullah und Umair Bajwa, die in dieser Zeit zu Erwachsenen reiften, obwohl sie noch Kinder waren, endlich wieder die Schule besuchen konnten.

Ausbildung war schon zugesagt

Für beide ein bedeutender Schritt. „Nach acht Monaten konnte ich bereits Deutsch sprechen“, erinnert sich Umair Bajwa mit vor Stolz freudig schimmernden Augen. Das war vor drei Jahren. Heute besucht er die neunte Klasse der Werkrealschule am BZM. Und Bruder Abdullah, der ist ihm stets einen Schritt voraus. Nach erfolgreichem Quali setzte er sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren für einen Ausbildungsplatz als Mechatroniker bei Wagner gegen zahlreiche Mitbewerber durch. „Ich hatte die Zusage und war überglücklich“, erzählt Abdullah, und dennoch geht sein Blick zu Boden. Denn nur kurze Zeit nach der positiven Nachricht folgte die Ernüchterung: Wagner zog das Angebot zurück. Grund war der Bleibestatus des 17-Jährigen.

"Wagner wollte Herrn Bajwa unbedingt ausbilden", teilt Tanja-Christina Musik, Pressesprecherin des Unternehmens, auf Nachfrage mit. "Aufgrund des schwebenden Verfahrens haben wir extra bei der Bundesagentur für Arbeit sowie beim Landratsamt Bodenseekreis angefragt, ob man eine Aufenthaltsgenehmigung für die Dauer der Ausbildung erteilen könne." Dieses Anliegen sei jedoch abgelehnt worden, was eine längerfristige Planung für das Unternehmen unmöglich machte. Ein Ausschlusskriterium. Landrat Lothar Wölfle, zuständig für die Ausländerbehörde im Bodenseekreis, in deren Bereich auch Markdorf fällt, setzt sich trotz des Umstandes, dass der Antrag des Unternehmens abgelehnt wurde, für eine Förderung der Arbeitsmarktintegration ein: "Es entlastet die Sozialkassen und stärkt Eigenständigkeit und Integration, wenn möglichst viele Menschen für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen." Dass jedoch durch die geflüchteten Menschen der Fach- und Arbeitskräftemangel behoben werden könne, glaube er nicht.

Dabei bestehe eine hohe Nachfrage an qualifiziertem Personal, "egal welcher Herkunft", so Tanja-Christina Musik. Ursache hierfür sei das rückläufige Interesse für technische Ausbildungsberufe und Studiengänge: "Die Anzahl an Bewerbungen für diese Berufe sinkt." Um dieses Interesse wieder zu fördern, existiert seit einiger Zeit eine Bildungspartnerschaft zwischen Wagner und dem BZM. "Dadurch", erklärt Musik, "sind schon einige Schülerpraktika entstanden, die auch Jugendliche mit Fluchthintergrund wahrgenommen haben". Für Jürgen Hess, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Markdorf, sind derartige integrationsfördernde Maßnahmen eine Investition in die Zukunft der Menschen. Eine Zukunft, die jedoch nicht zwingend in Deutschland stattfinden muss. "Kenntnisse, Erfahrungen und Qualifikationen können jenen, die einen Ablehnungsbescheid erhalten, später in ihren Heimatländern von Nutzen sein", so Hess.

In Deutschland zuhause

Eine Zukunft in ihrer einstigen Heimat Pakistan sehen Abdullah und Umair Bajwa für sich und ihre Familie nicht mehr. "Wenn wir zurückkehren müssen", so die Befürchtung der Brüder, "werden wir dort nicht akzeptiert." Mittlerweile ist Deutschland das Zuhause der beiden, zu sehr haben sie sich hier eingelebt, haben Freunde und damit Anschluss gefunden. Sie trainieren Kinder und Jugendliche in der Box-AG am BZM, engagieren sich als Streitschlichter. Und Abdullah Bajwa, der hat mittlerweile einen Ausbildungsplatz. Im September 2018 beginnt er als Feinwerkmechaniker bei ZF in Friedrichshafen. "Auch hier konnte ich mich wieder gegen viele Mitbewerber durchsetzen", erzählt er stolz. Die Angst aber, dass die Euphorie erneut der Ernüchterung weichen muss, ist noch da. Denn ob Familie Bajwa bleiben darf, entscheidet sich erst.

Regelung Bleiberecht