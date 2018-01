Markdorf Ärger mit der Deutschen Bahn: Schüler strandet in Manzell

Ein 14-Jähriger hat im Zug von Friedrichshafen nach Markdorf die falsche Monatskarte dabei. Als der Kontrolleur ihn erwischt, steigt er aus. Nicht freiwillig, wie er sagt. Die Bahn sagt lediglich: Grundsätzlich verweise das Zugpersonal niemanden aus dem Bahn

Ein Junge verlässt Anfang Dezember nach der letzten Schulstunde die St. Elisabeth-Realschule in Friedrichshafen und geht mit seinen Klassenkameraden zum Bahnhof in der Stadtmitte. Dort steigt die Gruppe in die Regionalbahn in Richtung Uhldingen-Mühlhofen ein. Das Wetter an diesem Tag ist kalt und regnerisch. Der Schüler möchte am Haltepunkt in Markdorf aussteigen. Keine weite Fahrt. Noch im Zug schreibt er seiner Großmutter eine Nachricht. Er komme um 13.32 Uhr am Bahnhof an. Jenny Nick fährt wenig später los, um ihren Enkel an der Haltestelle in Markdorf abzuholen. Da kommt er heute mit dem Zug jedoch nicht mehr an.

Während dessen verstaut er das Mobiltelefon in seinem Rucksack. Augenblicke später geht ein Schaffner durch die Abteile und kontrolliert die Fahrkarten. Kein Problem für den 14-Jährigen, denn er hat für das gesamte Schuljahr Monatskarten bekommen. Leider hat er das falsche Ticket dabei, nämlich für den Monat November. Kinder aus seiner Gruppe wollen ihm helfen. "Ein Mädchen wollte ihm ihre Karte unterschieben. Leider geht das nicht so einfach, da jede Karte den Namen des Inhabers trägt", erklärt Jenny Nick.

Sie ist am Haltepunkt in Markdorf angekommen und wartet auf ihren Enkel. Der 14-Jährige steht mittlerweile dem Kontrolleur gegenüber. Was dann folgt, darüber haben der Enkelsohn und die Bahn unterschiedliche Versionen. Der Enkel von Jenny Nick sagt, er sei vor die Wahl gestellt worden: Entweder er steige bei der nächsten Haltestation aus oder bezahle gleich und in bar 60 Euro Strafe. Der Minderjährige wählt das seiner Meinung nach kleinere Übel und steigt am Haltepunkt Friedrichshafen-Manzell aus. Zu dem Fall lässt die Deutsche Bahn über einen Sprecher mitteilen: "Der Schüler konnte am 12. Dezember nur eine Monatskarte für den November vorzeigen." Damit sei der Schüler nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte gewesen. Vom Rauswurf des 14-Jährigen ist in der Stellungnahme keine Rede. Eher könne das Zugpersonal den Schüler nicht aus dem Zug geworfen haben, sagt der Bahnsprecher.

Ergänzend fügt er mit Blick auf den Regelfall hinzu: "In solchen Fällen wird dem Fahrgast zunächst eine sogenannte Fahrpreisnacherhebung ausgestellt, die im Nachgang jedoch – abzüglich eines geringen Bearbeitungsentgelts – wieder erstattet wird." Also hat der 14-Jährige selbst entschieden, die Regionalbahn zu verlassen? Am Haltepunkt in Manzell schreibt der Schüler seiner Großmutter, er müsse dort abgeholt werden. Die Nachricht geht noch raus, dann gibt das Mobiltelefon den Geist auf. Da der 14-jährige Schüler nicht genau weiß, ob die Nachricht seine Großmutter erreicht hat, spricht er zwei Italiener an und fragt, ob er ihr Telefon benutzen könnte. Er darf, und ruft auf das Festnetz-Telefon im Haus seiner Großeltern an. Nur nimmt dort niemand ab. Jenny Nick ist da schon auf dem Weg nach Manzell. Sie hat die Nachricht noch gelesen und sucht, angekommen am Haltepunkt, nach ihrem Enkelsohn. Schließlich findet sie ihn an der gegenüber der Haltestation liegenden Apotheke.

Für sie ist der Vorfall reine Schikane: "Wie kann man ein Kind aus dem Zug werfen, weil es seine Monatskarte verloren oder vergessen hat?" Er habe doch die Monatskarte für den November bei sich gehabt und da er Schüler sei, müsse doch der Kontrolleur wissen, dass er für das ganze Schuljahr Monatskarten bekommen habe. Auch nach mehrwöchiger Anfrage, kann die Bahn keine Auskunft darüber geben, ob der Zugbegleiter den Schüler aus dem Zug hinausgeworfen hat oder der 14-Jährige aus freien Stücken die Regionalbahn verließ. Der Bahnsprecher sagt nur so viel: "Jeder Fahrgast wird gleich behandelt. Den Zug verlassen muss niemand." Jenny Nick lassen derlei Ausführungen kalt. Sie ist wütend. "Er ist doch kein Schwarzfahrer, gar Betrüger, wohl ein Schlamper", sagt sie. Sie finde Erziehung gehe schon in Ordnung und ergänzt jedoch: "Nur nicht auf eine solch verantwortungslose Art und Weise."

Fall in Brandenburg

2009 ist eine damals 16-Jährige auf einer Fahrt von Berlin nach Groß Köris aus dem Zug geflogen. Sie hatte im Zug das Ticket lösen wollen. Nach dem Vorfall wies die Bahn ihre Mitarbeiter an: Selbst im Zweifelsfall seien Minderjährige nicht aus dem Zug zu werfen. (set)