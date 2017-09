Markdorf 72 Prozent Wahlbeteiligung in Markdorf um 17 Uhr

72 Prozent Wahlbeteiligung in Markdorf um 17 Uhr

In der Gehrenbergstadt zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl ab als vor vier Jahren.

In Markdorf stehen um 17 Uhr alle Zeichen auf einer höheren Wahlbeteiligung als in 2013: Laut Ordnungsamtsleiter und Wahlleiter Jürgen Hess lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl eine Stunde vor Urnenschluss bei 72 Prozent. Vor vier Jahren waren es zum selben Zeitpunkt 66 Prozent gewesen. Die Wahlbeteiligung von 72 Prozent könnte auf eine endgültige Wahlbeteiligung gestern Abend um mehr als 80 Prozent hindeuten, sagte Hess gegenüber dem SÜDKURIER. Die Auszählung der Stimmen wird öffentlich ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses übertragen, gegen 18.45 Uhr seien die ersten Wahlbezirkergebnisse aus Markdorf zu erwarten, das vorläufige amtliche Endergebnis für Markdorf ab 19 Uhr oder 19.15 Uhr, so Hess.