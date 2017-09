Markdorf-Leimbach 40 Kinder genießen ersten Schultag in Leimbach

Mitschüler und Lehrerinnen haben 32 Erstklässler und acht Vorschulkinder an der Grundschule in Leimbach begrüßt.

Einen ganz besonderen Tag haben die Erstklässler und Vorschulkinder bei ihrer Einschulungsfeier in der Leimbacher Mehrzweckhalle genossen. Lehrerinnen und Mitschüler der Leimbacher Grundschule hatten sich für die neuen Mitschüler unter dem Motto "Hände" ein tolles Programm einfallen lassen. Wenn man durch die Reihen schaute, wusste man nicht, wer an diesem Tag aufgeregter war. Es schien so, als fieberten Eltern, Geschwister und Großeltern kräftig mit den Erstklässlern mit.

Rektorin Julie Adam zeigte sich überrascht, dass die Halle innerhalb kürzester Zeit prall gefüllt war. Einige Eltern begnügten sich mit Stehplätzen, da die großzügige Bestuhlung am Ende doch nicht für alle ausreichte. Die Gäste wurden mit einem schönen Gottesdienst belohnt, der von den Religionslehrerinnen und Kindern gestaltet wurde. Dort wurde erstmals das Motto "Hände" aufgegriffen. Die Schüler zeigten, wie wichtig die Hände im Alltag sind, wie selbstverständlich sie beim Winken, Umarmen, Spielen, Zeigen, Erklären und vielem mehr zum Einsatz kommen.

Viel zu lachen hatten die Kinder bei dem Theaterstück "Die Schnecke und der Bugelwal", das von den Viertklässlern aufgeführt wurde. Bei diesem Stück wurden die Erstklässler integriert, galt es doch, den gestrandeten Wal mit vereinten Kräften wieder ins Meer zurückzuschieben.

"Sie geben uns Ihre Kinder aus Ihren Hände in unsere Hände", griff Rektorin Julie Adam das Motto der Einschulungsfeier nochmals auf, bevor die Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen in ihre Klassen verschwanden. So gäben die Eltern nach einem Ritual die Kinder ab und die Schule nehme diese Kinder auf. Symbolisch wurde dies dargestellt, indem die Kinder durch einen schön geschmückten Torbogen schritten und dort von der Schulleiterin der Leimbacher Grundschule und ihren Lehrerinnen herzlich empfangen wurden. Jeweils 16 Kinder wurden in die Klasse 1a bei Lehrerin Simone Metzler und Klasse 1b bei Lehrerin Barbara Ossenberg-Burdack eingeteilt.