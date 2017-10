Markdorf 40 Jahre Sozialstation Markdorf: Fest für die Patienten

Seit 40 Jahren stellt sich die Sozialstation Markdorf in den Dienst des Menschen – und feierte diesen Geburtstag in der Stadthalle mit Mitarbeitern, Pflegebedürftigen und deren Angehörigen.

„Ohne die Sozialstation gäbe es bei mir ein großes Chaos“, erzählt Angelika Prager, die ihren Mann Eugen, der heute neben ihr am Tisch sitzt, in den eigenen vier Wänden pflegt. „Ich hätte morgens nicht die Zeit, um zu duschen und das Frühstück vorzubereiten“. Und dieses Fest, so führt sie fort, sei eine wunderbare Idee, um sich gegenseitig besser kennenzulernen. Genau das beabsichtigte auch Marlene Scheu, Pflegebereichsleitung der Sozialstation Markdorf. Damals, vor 15 Jahren, erinnert sie sich, habe es zum 25-jährigen Jubiläum vor allem Festreden gegeben: „Dieses Jahr wollten wir es anders machen, nämlich ein Fest für die Patienten und deren Angehörige feiern“, erzählt sie stolz.

15 Jahre ist es auch her, dass Marlene Scheu die Leitung der Sozialstation Markdorf übernahm. Verändert habe sich seither einiges: „Der bürokratische Aufwand ist heute enorm, denn es muss wirklich alles dokumentiert werden“. Positiv sei die Entwicklung hinsichtlich des Angebotes, das die Sozialstation über die Jahre ausbauen konnte: „Wir haben damals mit der ambulanten Krankenpflege begonnen. Bis heute kamen die Tagesbetreuung, Wohngemeinschaften und Essen auf Rädern dazu“. Wie vor 40 Jahren alles seinen Anfang nahm, daran erinnert Gründungsmitglied Friedrich Bornschein, pensionierter Lehrer und heute 73 Jahre alt: „Damals sind die Schwestern teilweise noch mit dem Rad zu den Patienten gefahren. Innerhalb von Markdorf ging das noch, aber darüber hinaus war das zu viel“. Ihren Sitz hatte die Sozialstation zu jener Zeit im Mühlöschle. Mittlerweile ist sie in das ehemalige Spital gewandert, und erfüllt dort ihre so wichtigen Aufgaben in einer immer älter werdende Gesellschaft.

Das, was aus der Anfangszeit geblieben ist, ist das wohl wichtigste: nämlich die Pflege an sich, also die Arbeit am Menschen. Das zumindest meint Irmgard Zimmermann, die dienstälteste Mitarbeiterin der Markdorfer Sozialstation. „Für mich ist es der Traumberuf schlechthin, sonst wäre ich nicht seit 27 Jahren hier“, erzählt sie glücklich. „Man ist zwar auf sich alleine gestellt, was nicht immer leicht ist, aber wir haben diesen sehr engen Kontakt zu den Menschen – man ist manchmal sogar schon Teil der Familie.“ Toll sei außerdem, dass ihre Patienten bereits seit Wochen auf dieses Fest hinfiebern. „Für viele ist das eine von nur wenigen Möglichkeiten, das Haus auch mal zu verlassen“, erklärt sie. Einer dieser Menschen, die von Pflegekräften wie Irmgard Zimmermann versorgt werden, ist Josef Schlecker. Mit ihm am Tisch: Ehefrau Ruth – dazu gesellen sich ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte und eine Tasse Kaffee. Dreimal in der Woche besucht ihn in Immenstaad eine Mitarbeiterin der Sozialstation. Und er stellt fest: „Man wird nicht nur zuhause gut versorgt, sondern auch hier“.

