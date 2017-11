Markdorf 39 Tafeln zeigen Markdorf im Wandel der Jahre

Der Förder- und Freundeskreis Obertor hat zum Jubiläum 1200 Jahre Markdorf eine besondere Aktion vorbereitet: Er hängt 39 Bildtafeln in der Stadt auf, die Markdorf vor 100, vor 70 oder vor 50 Jahren zeigen.

Markdorf – Aufgehängt werden sie erst in dieser Woche: 39 Tafeln zeigen alte Stadtansichten, Fotografien von Markdorfer Häusern, Straßen und Plätzen, die heute nicht mehr stehen oder anders aussehen. Weil sie abgerissen wurden, um neuen Gebäuden zu weichen. Weil sie umgeleitet oder umgestaltet wurden, weil Brunnen entfernt oder neu hinzugekommen sind. Die meisten Bilder stammen aus dem Nachlass des inzwischen aufgelösten Fördervereins zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorfs. Sie zeigen die Stadt, wie sie vor 100, vor 70, vor 50 Jahren aussah. Die Aufnahmen werden vom Förder- und Freundeskreis Obertor angebracht, an Pfosten und Laternen, nur für wenige Tage. "Gedacht ist es als unser Beitrag zum Jubiläumsjahr, in dem die urkundliche Ersterwähnung Markdorfs vor 1200 Jahren gefeiert wird", erklärt Dietmar Bitzenhofer vom Freundeskreis.

Einmal im Jahr lädt der Förder- und Freundeskreis Obertor zu einem Abend ein, an dem besondere Aktivitäten auf dem Programm stehen. Aktivitäten der etwas anderen Art, stets unter dem Motto "Mol ebbes anders". In diesem Jahr fügen sie sich in den städtischen Jubiläumsreigen ein. Dieser hatte aus Obertor-Perspektive, aus dem Blickwinkel der Markdorfer Narren-Heimstatt, mit der großen Narrenausstellung in der Stadtgalerie und dem Landschaftstreffen begonnen. Dann folgte der Erinnerungsabend zum Gedenken an den Stadtbrand vor 175 Jahren. Zum Landschaftstreffen, zur Narrenausstellung und zum Stadtbrand-Abend hatten die Narrenzunft Markdorf beziehungsweise die Stiftung Obertor mit Scheublintisch eingeladen.

Mit seinem aktuellen "Mol ebbes anders" wolle nun auch der Förder- und Freundeskreis Obertor, der dritte Verein unter dem Zunfthausdach, seinen Beitrag zum Festjahr leisten. Er will den Wandel des städtischen Weichbildes augenfällig machen. So wird gezeigt, wie das alte Rathaus ausgesehen hat, bevor es in der Neujahrsnacht 1964 abbrannte. Wie der Bereich des heutigen Stadtgrabens aussah, als dort noch der bis in die 50er Jahre unverdohlte Ochsenbach entlang floss. Oder wie es in der Hauptstraße ausgesehen hat, als dort noch ein Brauhaus mit mächtiger Gründerfassade beeindruckte und drei Tankstellen zum Anhalten einluden.

"Viel war dort nicht los", erinnert sich Hans-Peter Beck. Der Freundeskreis-Schriftführer schildert, wie sich die Dorfjugend nach dem sonntäglichen Gottesdienst auf der Bank vor Emil Effingers Schuhgeschäft einfand und bis Mittag Autos zählte. "Mit Glück waren es drei oder vier in einer Stunde", erzählt Beck, die den Weg durch die Hauptstraße nahmen.

Solche Erinnerungen, die alten Eindrücke sollen Thema werden, wenn die Betrachter der 39 Tafeln die alte Situation mit den neuen Gegebenheiten vergleichen. So stellt es sich Dietmar Bitzenhofer vor. Und ganz wichtig ist ihm: "Wir machen das ohne erhobenen Zeigefinger." Der Freundeskreis dokumentiere den Wandel, wolle ihn jedoch keinesfalls bewerten.

Markdorf im Wandel

So lautete der Untertitel eines Fotobands, in dem alten Markdorfer Postkarten und anderen Fotografien gegenwärtige Ansichten entgegengestellt werden. Zum Teil stammen die Fotos aus dem Archiv des inzwischen aufgelösten Fördervereins zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorfs. Die Narrenzunft hat sie bereits unter dem Motto "S isch alles andersch worre" ausgestellt und ein gleichnamiges Buch veröffentlicht. Die 39 Stadtansichten werden diese Woche aufgehängt und sind dann einige Tage zu sehen.