Markdorf 31 Wohneinheiten für die Marienstraße

Technischer Ausschuss in Markdorf bewilligt zwei große Mehrfamilienhäuser. Der Baustellenverkehr soll komplett über das angrenzende Alpla-Firmengelände geführt werden. Heftige Kritik an dem Vorhaben äußerte UWG-Rat Roland Hepting, der auch den Anschein einer persönlichen Interessen-Verquickung in den Raum stellte

Markdorf – Bei einer Gegenstimme von UWG-Rat Roland Hepting und einer Enthaltung von UWG-Rat Andreas Schley hat der Technische Ausschuss am Dienstagabend grünes Licht für den Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 31 Wohneinheiten in der Marienstraße gegeben. Die Häuser sollen im rückwärtigen Bereich der Straße zwischen der bestehenden Bebauung und der Firma Alpla errichtet werden. Der Baustellenverkehr soll über das Firmengelände abgewickelt, die Tiefgarage mit 27 Stellplätzen später dann über die Alpla-Feuerwehrzufahrt erschlossen werden.

Für die Genehmigung waren zwei Befreiungen vom Bebauungsplan nötig: Für das nördliche größere Haus mit 17 Wohneinheiten wären nur Wohnungen zulässig gewesen, die Teil eines Gewerbebetriebes wären. Nachdem ein aktuell beauftragtes Schallgutachten bescheinigte, dass die Lärmgrenzwerte für Mischgebiete eingehalten würden, stand dieser Befreiung nichts im Wege. Zudem wird die erlaubte Grundflächenzahl (GRZ) um 24 Prozent überschritten. Dies, so legte Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel dar, liege aber alleine an den baulichen Anlagen wie Zufahrten, Stellplätzen und vor allem der Tiefgarage. Letztere ist aber komplett unter der Erde geplant, tritt also nicht in Erscheinung. Die Gebäude selbst unterschreiten die GRZ geringfügig. Auch diese Befreiung wurde erteilt.

In der Aussprache wandte sich UWG-Rat Roland Hepting ausführlich und sehr kritisch gegen das Vorhaben. Die Straße sei als Wohnstraße erst verengt worden, für zusätzlichen Verkehr sei sie nicht ausgelegt und die Parkplätze dort seien jetzt schon gut belegt. "Wie soll das gehen, das führt zwangsläufig zu Problemen", verwies er auf die geplanten 31 Wohneinheiten. Und mit Blick auf die 46 dazugehörigen Stellplätze: "Wo sollen denn die Besucher der Wohnungen parken?" Dies alles gehe zu Lasten der Anwohner. "Es ist das alte Markdorfer Problem, alles wird ausgemostet bis zum Gehtnichtmehr", so Hepting.

Dagegen wiederum wandte sich Bürgermeister Georg Riedmann. Das Vorhaben passe vollständig in den Bebauungsplan, von ausgemostet könne nicht die Rede sein. Laut Bebauungsplan sei die Marienstraße zudem eine Straße zur Erschließung eines Mischgebietes und nicht eines reinen Wohngebietes und an anderer Stelle als über die Alpla-Feuerwehrzufahrt würde die TG-Zufahrt noch für mehr Verkehr in der Marienstraße sorgen. "Und wollen Sie auf dieser Fläche lieber einen Gewerbebetrieb?", fragte er Hepting.

Der wiederum hatte zuvor bereits, wegen der Absprachen und Abstimmung mit Alpla, von einer Verquickung persönlicher Interessen gesprochen, nachdem der Bauträger Real Massivhaus ein Unternehmen von Helmut Scheffknecht sei, der wiederum Gesellschafter und Geschäftsführer von Alpla war. Heptings Vorschlag, die Firma solle den gesamten TG-Verkehr über ihr Firmengelände laufen lassen und die Marienstraße damit entlasten, griff FW-Chef Dietmar Bitzenhofer in abgewandelter Form auf. Er regte an, anstatt den kompletten TG-Verkehr über Marienstraße und Alpla-Feuerwehrzufahrt zu leiten, lediglich die Einfahrt über die Marienstraße zu führen, die Ausfahrt hingegen über das Firmengelände – eine "Art Einbahnstraße" also, so Bitzenhofer. Über die Frage der TG-Zufahrt werde die Stadt mit dem Bauträger nochmals reden, sagte Riedmann. Er wolle aber keine allzu große Hoffnung machen, dass das Unternehmen der Stadt so weit entgegen käme, immerhin gehe es hier um eine gewerblich genutzte Fläche. Auf Heptings Nachfrage, wer das Lärmgutachten in Auftrag gegeben habe, sagte Riedmann, dass das Gutachten vom Antragsteller, also von Real Massivhaus, beauftragt wurde. Das Gutachten sei aber vom Landratsamt geprüft und freigegeben worden.

CDU-Rat Alfons Viellieber sprach sich für das Vorhaben aus. "Mir ist es wichtig, dass wir eine Innenstadtverdichtung haben, die Wohnungen werden gebraucht", sagte er.

Stephan Fenchel, Geschäftsführer von Real Massivhaus, wollte auf Anfrage des SÜDKURIER am Mittwoch keine Stellungnahme abgeben.

Die Pläne