Markdorf 31 Jahre Markdorfer Finanzchef

Kämmerer Bernd Habnitt geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Bürgermeister Georg Riedmann würdigte ihn im Gemeinderat

Das laufende Jahr macht er noch voll, dann heißt es für ihn nach bald 46 Jahren im öffentlichen Dienst Abschied nehmen: Stadtkämmerer Bernd Habnitt geht zum 31. Dezember 2018 in den Ruhestand, wie Bürgermeister Georg Riedmann im Gemeinderat am Dienstagabend berichtete. Mit Habnitt endet eine Ära im Markdorfer Rathaus – ein großes Wort, doch in diesem Falle nicht zu hoch gegriffen. Denn seit Januar 1987 leitet der 63-Jährige die Finanzverwaltung. Damit ist er mit 31 Dienstjahren der bei weitem dienstälteste Beamte im Rathaus.

Über diese drei Jahrzehnte hinweg verantwortete Habnitt als "Herr der Zahlen" den städtischen Haushalt, dessen aktuelle Fassung für 2018 in der März-Sitzung beschlossen werden soll. Ein "unendliches Wissen" bescheinigte ihm Riedmann am Dienstagabend. Persönlich bedauere er Habnitts Entscheidung, könne sie aber nach mehr als vier Jahrzehnten im Berufsleben verstehen. Eine "ganz große Qualität der Zusammenarbeit" mit dem Kämmerer habe er erfahren dürfen. Habnitt sei ein sehr loyaler Mitarbeiter, wofür er ihm dankbar sei. Die Stellenausschreibung werde jetzt schon vorbereitet, so Riedmann. Wer Habnitt kennt, weiß, dass er kein Freund großer Worte ist. Über das Lob seines Chefs habe er sich aber sehr gefreut, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Meine Arbeit habe ich immer gerne gemacht", blickt er zurück. In einem Jahr wird er mehr Zeit für sich und seine Hobbys haben – ohne den Druck der Zahlen.