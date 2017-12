Markdorf 14 Kreuzwegstationen finden zurück

Der Förderverein zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorfs hat Bilder von Hofmaler Franz Joseph Guldin restaurieren lassen. Die 14 Kreuzwegstationen waren irgendwann in Peter und Paul in Markdorf abgehängt und auf den Boden des Pfarrhauses gebracht worden. 2005 wurden sie durch Zufall wieder entdeckt, in sehr schlechtem Zustand. Der Förderverein lies sie restaurieren. Ihre Geschichte wird in der SÜDKURIER-Serie "Markdorfer Kulturdenkmäler" vorgestellt.

Die "gute Seele von Peter und Paul" hat Pfarrer Ulrich Hund sie damals genannt, als er Erika Ling einen Blumenstrauß überreichte. Sie, die ehemalige OP-Schwester des Markdorfer St.-Josephs-Krankenhauses, ist für viele Markdorfer noch immer die "Schwester Erika". So wie die allermeisten Markdorfer Peter und Paul ausschließlich als Spitalkirche kennen. Erika Ling kümmert sich um das barocke Gotteshaus. Sie hält es sauber, sie schmückt es. Denn in Peter und Paul werden nach wie vor Gottesdienste gefeiert. An den Samstagen singen und beten hier kroatische Christen aus der ganzen Region.

Es ist bald ein Jahrzehnt her, dass der Pfarrer die Mesmerin von Peter und Paul mit Blumen beschenkt hat. Er nutzte damals einen besonderen Anlass: den Einweihungsgottesdienst für die ehemalige Klosterkirche der Markdorfer Kapuzinerinnen. Mit dem ehemaligen Kloster, dem späteren Krankenhaus, war auch die Kirche in städtischen Besitz gekommen – und vor einigen Jahren wurde die Spitalkirche aufwendig renoviert. Das sowohl von Außen als auch im Inneren, wo sich einige bedeutsame Beispiele barocker Kirchenkunst befinden. Zum Beispiel eine Kopie des Turiner Grabtuchs, die Standbilder mit den Apostelfürsten oder der Nebenaltar mit dem Totenschrein der heiligen Martina. All das betrachtet, ja bewundert Erika Ling regelmäßig. "Ich bin gerne hier, diese Kirche ist ein echtes Kleinod."

Fast das gesamte 19. Jahrhundert lang war der Sakralbau in einen Dornröschenschlaf gefallen. So hatte es – nachdem er zusammen mit seiner Frau Michaela die Kunstwerke im Inneren restauriert hatte – der Markdorfer Diplom-Restaurator Peter Vogel ausgedrückt. Dornröschenschlaf bedeutet: keine Gottesdienste – die gab es erst wieder ab 1905. Diese Nichtnutzung bedeutet aber auch, dass keine Veränderungen vorgenommen wurden. So blieben die alten Verhältnisse erhalten. Lediglich die Chorschranken wurden später entfernt.

Irgendwann müssen auch die 14 Kreuzwegstationen abgehängt worden sein. Und irgendwer muss sie auf den Boden des Pfarrhauses gebracht haben, wo sie vergessen wurden und in einen üblen Zustand gerieten. 2005 wurden sie durch Zufall gefunden.

"Ich war schon sehr erschrocken", erinnert sich Erika Ling. Als sie erfuhr, dass die überraschend wieder aufgefundenen Kreuzwegstationen zurückkehren sollten an ihren alten Standort in der Spitalkirche, "war ich am Anfang gar nicht begeistert – so schlimm haben die ausgesehen." Doch Restaurator Vogel gelang das Unerwartete. Die Bilder, Arbeiten des Markdorfer Malers Franz Joseph Guldin, Hofmaler beim Konstanzer Kardinal-Bischof im 18. Jahrhundert und geschätzter Porträtmaler an der Wiener Akademie, leuchten in ihrer ursprünglichen Farbenfülle. Dies auch dank der finanziellen Hilfe des Fördervereins zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorfs, Zuwendungen der Landesdenkmalbehörde und von der Stadt Markdorf. Die letzte, die 14. Station zeigt übrigens unten vor dem ragenden Kreuz Maria Cecilia, jene Kapuziner-Ordensfrau, die den Kreuzweg gestiftet hat. Sie kniet in einem Gärtlein und blickt empor zum Gekreuzigten – mit eben jener Glaubensinnigkeit, die so viele Gesichter auf den 14 Stationsbildern zeigen.

Sie hänge sehr an diesen Bildern, erklärt Erika Ling. "Vielleicht noch mehr als an den Kreuzwegstationen in der St.-Nikolaus-Kirche." Mehr mag sie dazu nicht sagen. Und weiteres Nachfragen verbietet sich. Restaurator Vogel hatte aber einmal beschrieben, wie tief das Verhältnis der Markdorfer einst zu ihren Kreuzwegstationen war. Versprechen die den Gläubigen doch "vollkommenen Ablass".

Der SÜDKURIER hat mit Blick auf das Stadtjubiläum „1200 Jahre Markdorf“ in einer kleinen Serie einmal in der Woche Kultur- und Baudenk­mäler vorgestellt, die für die Stadt historisch bedeutsam sind und bei deren Restaurierung auch der Förderverein zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorf mitgewirkt hat. Mit diesem Teil endet die Serie. (büj)