18.10.2017 16:45 Helga Stützenberger Markdorf 12-Stunden-Programm in St. Nikolaus

Neue Sichtweise im alten Gemäuer: Die Kirchengemeinden in Markdorf organisiert anlässlich der 1200-Jahr-Feier der Stadt am 21. Oktober eine Aktion "Von 12 bis 12" in der Kirche St. Nikolaus. Zwölf Stunden lang soll ein Programm die Kirche mit Leben füllen, jeder ist willkommen.