Markdorf 100 Sänger lassen Choralkantate zu Reformationsjubiläum erklingen

Ein ökumenisches Kirchenkonzert hat die Veranstaltungen zu Reformationsjubiläum in Markdorf gekrönt.

Als ein kleines Finale zum Lutherjahr war das Geistliche Konzert am vergangenen Freitag in der Kirche Sankt Nikolaus gedacht. Als klein jedoch war das, was den Zuhörern an dem Abend geboten wurde, wahrlich nicht zu bezeichnen. Schon allein das Aufgebot von drei Chören – katholischer, evangelischer und Musikfreunde Markdorf, dem Orchester der Musikfreunde, vier Solisten und einem Organisten, versprachen ein eindrucksvolles Musikerlebnis.

Einst war es Martin Luther, der mit seinen Thesen für eine Trennung in der Kirche sorgte. Heute – 500 Jahre später – begeht man vereint in der Ökumene sein Jubiläum. Zwar sei es auch heute noch nicht unbedingt selbstverständlich, dass dem Reformator in einer katholischen Kirche gedacht werde, aber für Pfarrer Ulrich Hund ist es schlicht "ein schönes Zeichen". Um diesen gemeinsamen Geist zu unterstreichen, zitierte er treffend aus Luthers Tischreden den Satz: "So wird durch die Musik das Evangelium gepredigt." Ein Satz, der mehr Einendes als Trennendes in sich birgt. Auch Pfarrer Tibor Nagy sprach bewusst das Erbe der Reformation an, das vieles getrennt habe, aber heute arbeite man nicht mehr gegeneinander, was für ihn gelebte Ökumene sei. "Wir glauben geschwisterlich an einen Gott", so Nagy in seinen Begrüßungsworten.

Musikalisch stand klar die aus der Feder Luthers stammende Kantate "Ein feste Burg ist unser Gott" im Fokus des Konzertabends. Zum Auftakt des Konzerts erklang sie zunächst im Gewand des festlichen Präludiums von William Faulkes und am Ende mit einer Fantasie von Jan Zwart, interpretiert und gespielt vom Konstanzer Kantor und Organisten Thomas Pangritz. Erhebend und eindringlich erfüllte dasselbe Lied als Choralkantate von Johann Sebastian Bach das Kirchenschiff. Chor und Orchester der Musikfreunde Markdorf zusammen mit dem evangelischen Kirchenchor intonierten eindrucksvoll die symbolträchtigen Worte Luthers, die von Bach in eine die Worte aufnehmende Hymne des protestantischen Glaubens eingebettet und erhaben durch das Orchester dargeboten wurden.