vor 2 Stunden Manfred Dieterle-Jöchle Langenargen Feuerwehr muss Kleintransporter aus dem Bodensee bergen

Die Feuerwehr von Langenargen musste am Freitagnachmittag einen Kleintransporter aus dem Wasser des Bodensees bergen. Beim Versuch, im BMK-Yachthafen ein Boot aus dem See zu slippen, hatte sich das Fahrzeug eines Mannes aus dem Bodenseekreis selbstständig gemacht und war rückwärts in den See gerollt.