vor 3 Stunden SK Langenargen Bewaffneter Mann überfällt Discounter-Filiale in Langenargen

Nach einem Überfall auf die Filiale eines Lebensmittel-Discounters in Langenargen am Samstagabend ist der bislang unbekannte Täter auf der Flucht. Zur Fahndung wurde bis in die späten Abendstunden auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.