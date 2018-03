vor 1 Stunde dpa / SK Langenargen Auto von Zug erfasst: Frau (83) stirbt bei Unfall auf Bahnübergang in Langenargen

In Langenargen ist am Karfreitag ein Auto mit einem Zug zusammengestoßen. Die 83 Jahre alte Autofahrerin kam dabei ums Leben, wie die Polizei am Abend mitteilte.