Kressbronn Spiel und Spaß in der Kinderspielstadt Bad Kresselnau

Seit Montag haben Jungen und Mädchen in der Kressbronner Kinderspielstadt Bad Kresselnau das Sagen. Von A wie Apotheke bis W wie Werbeagentur reicht das Spektrum der Arbeitsstellen, bei denen die insgesamt 310 Kinder ihre Kressel verdienen können. Damit können sie Angebote wie die Wellness-Oase oder den Beauty-Salon nutzen oder sich in der Karibikbar einen leckeren Cocktail gönnen.

Wie in jeder richtigen Stadt gibt es auch in Bad Kresselnau ein Krankenhaus, eine Tourist-Info, eine Zeitungsredaktion, einen Wertstoffhof und ein Rathaus. Hier zog heute der frisch gebackene Bürgermeister Lukas Prost (12) ein, der sich im Vorfeld mit Silas Schumacher (10) einen fairen Wahlkampf geliefert hat. Dass den Bürgern die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, zeigt das knappe Wahlergebnis. Mit nur neun Stimmen Vorsprung holte sich Lukas das begehrte Amt. Schon im Vorfeld hat er seinen Wählern versprochen, den Lohn zu erhöhen und die Steuern zu senken. Außerdem will er Grundstücke anbieten, auf denen die Bad Kresselnauer zu Häuslesbauern werden können. Der Hitze will er mit Wasserpistolen entgegenwirken. Silas hat sich dafür zum Ziel gesetzt, das Handwerk in der Kinderspielstadt noch mehr zu fördern.

Dabei können die Kinder schon aus ganz vielen handwerklichen Angeboten von der Schreinerei über Töpferei bis zum Kerzenziehen wählen, um viele schöne Erinnerungen zu basteln. Im Friseursalon hatten Jule (12), Maya (11) und Hannah (15) ihren Spaß mit Lockenstab und Kreppeisen. "Man kann hier einfach alles ausprobieren und die Kinder lernen hier, wie es im echten Leben läuft", fasst Hannah ihre Eindrücke zusammen. Gleich nebenan in der Elektronikwerkstatt sind Leopold (13), Laurenz (13) und Timon (12) ganz vertieft in das Erstellen eines elektronischen Stadtplans. "Antippen genügt und schon leuchtet ein Licht auf", erklärte Laurenz das Gemeinschaftswerk.

Als erste Amtshandlung verlieh Lukas Prost die Ehrenbürgermedaille an Bürgermeister Daniel Enzensperger, der selbst als Kind im 1993 gegründeten Bad Kresselnau war, sowie an Sam Williams, Jolanta Baumeister und Carina Philipp. Sie brauchen ab sofort keinen Besucherausweis mehr und können sich ohne Kressel etwas kaufen.