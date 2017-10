vor 2 Stunden Fabiane Wieland Kressbronn Nach Unfall am Samstag: B-31-Sperrung soll heute Nachmittag aufgehoben werden

Die Bundesstraße 31 ist seit einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Kressbronn gesperrt. Seit Sonntagnachmittag ist die Strecke in Richtung Friedrichshafen wieder befahrbar. Heute Nachmittag soll auch die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Lindau aufgehoben werden.