Kreis Ravensburg Tödlicher Unfall: Mann wird von Stapler überfahren

Ein Mann ist in Bodnegg/Landkreis Ravensburg auf dem Hof eines Betriebes mit einem Stapler überfahren und tödlich verletzt worden, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Der tödliche Unfall hat sich am Samstag gegen 9.40 Uhr auf dem Hof eines mittelständischen Betriebes in Bodnegg/Kreis Ravensburg ereignet. Ein 89-jähriger Mann ist laut Polizeibericht von einer Arbeitsmaschine erfasst und tödlich verletzt worden. Beim Rückwärtsfahren hat der Fahrer eines Seitenstaplers den 89-Jährigen offenbar übersehen und überfahren. Der 89-jährige Mann starb noch an der Unfallstelle.