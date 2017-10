vor 7 Stunden SK Landkreis Ravensburg/Bad Wurzach Streit um Geld: 37-jähriger Mann stirbt nach Bauchschuss

Wegen eines Tötungsdelikts haben Staatsanwaltschaft und Polizei Ermittlungen gegen einen 42-Jährigen eingeleitet. Dem Mann wird vorgeworfen, er habe am Sonntag kurz nach 22 Uhr vor einem Haus in Bad Wurzach/Landkreis Ravensburg einen 37-jährigen Mann in den Bauch geschossen und tödlich verletzt. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.