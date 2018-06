24.04.2018 11:50 Chris Herrmann Kreis Ravensburg/Altshausen Querbeat-Festival: Über ein Dutzend Bands machen Besucher glücklich

Einmal im Jahr herrscht in der kleinen Gemeinde Unterwaldhausen Ausnahmezustand: Beim Querbeat-Festival, das am Freitag und Samstag in der 300-Seelen-Gemeinde bei Altshausen stattfand, wuchs die Zahl der Menschen um das Zehnfache. Bereits zum 25. Mal zog das Querbeat-Festival Ska-Fans an. Bereits beim Betreten des Festivalgeländes konnte man an den Autokennzeichen erkennen, dass die Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet und dem angrenzenden Ausland angereist kamen. Von Jahr zu Jahr wächst die Fangemeinde.