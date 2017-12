Kreis Ravensburg Drei Tote bei Flugzeugabsturz im Landkreis Ravensburg - Schnee erschwert Bergung

Drei Menschen sind beim Absturz eines kleinen Flugzeugs im Kreis Ravensburg ums Leben gekommen. Die Cessna war auf dem Weg vom Flugplatz Frankfurt-Egelsbach nach Friedrichshafen und ging am Donnerstagabend in einem Waldgebiet zu Boden.

Großeinsatz nach einem Flugzeugabsturz am Donnerstagabend. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stürzte die Cessna 510 gegen 18.15 Uhr im Bereich eines Waldstücks bei Waldburg-Sieberatsreute im Landkreis Ravensburg ab. Bei dem Unglück kam die Besatzung ums Leben: Ein 45-jähriger Pilot aus Vorarlberg sowie ein 49-jähriger Mann aus Wien und ein 79-jähriger Fluggast aus dem östlichen Bodenseekreis, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Wind und Schnee hatten die Bergungsarbeiten in der Nacht zum Freitag erschwert. Während der Nacht ging der Einsatz trotz der widrigen Witterungsbedingungen zunächst weiter. Die drei Toten konnten in der Nacht geborgen werden.

Am frühen Morgen mussten die Bergungsarbeiten wegen starker Schneefälle dann vorübergehend eingestellt werden. Über die Absturzstelle habe sich eine dichte Schneedecke gelegt, so ein Polizeisprecher. „Inzwischen sind die Maßnahmen aber wieder angelaufen.“

Cessna stürzte in schwer zugänglichem Waldgebiet ab

Die Bergungsarbeiten werden im Laufe des Vormittages fortgesetzt. Neue Erkenntnisse über die Ursache des Absturzes gab es zunächst nicht.

Am Donnerstagabend war die Cessna in einem schwer zugänglichen Wald im Kreis Ravensburg abgestürzt, die Polizei hatte danach die drei Toten entdeckt.

Bereits am Abend hatten die Einsatzkräfte den Unglücksort in der Nähe des Waldburger Teilortes Sieberatsreute weiträumig abgesperrt und den Wald für die Suche mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Unter anderen waren Sachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung vor Ort.

Flugzeug startete im Raum Frankfurt

Das Flugzeug war laut Polizei in Raum Frankfurt gestartet und hatte das Flugziel Friedrichshafen. Der Polizei zufolge werden die Maschinen vom Typ Cessna 510 häufig als Geschäftsflugzeuge eingesetzt.

"Zeugen wurden auf den Absturz aufmerksam und alarmierten die Einsatzkräfte", erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz am Donnerstagabend. An der Unglücksstelle lag Kerosingeruch in der Luft. Augenzeugen berichteten von einer Suchstaffel mit Hunden. Außerdem lag vermutlich ein Rettungsfallschirm am Boden.

Unterdessen spielten sich gestern Abend am Flughafen Friedrichshafen herzzerreißende Szenen ab. In der Ankunftshalle brach eine Frau hemmungslos weinend zusammen, umsorgt von Sanitätern, die sie stützten. Um 21.53 Uhr war die letzte Masschine Flug LH 376 aus Frankfurt gelandet. Vorwiegend Geschäftleute stömten zu den Ausgängen.

Erst im Sommer war bei Konstanz ein Kleinflugzeug abgestürzt. Eine Propellermaschine vom Typ Piper Malibu war im August mit zwei Menschen an Bord in Zürich gestartet und wenig später nahe der Insel Mainau ins Wasser gestürzt. Der 74 Jahre alte Pilot und seine 75 Jahre alte Partnerin - beide Schweizer Staatsangehörige - starben dabei.