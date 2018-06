01.05.2018 12:54 SK Leutkirch Brand von landwirtschaftlichem Anwesen führt zu hohem Schaden

Am Dienstag gegen 01.50 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Konstanz per Notruf durch mehrere Zeugen ein Brand eines Gebäudes in der Straße Vorderstriemen in Leutkirch mitgeteilt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen das ehemalige landwirtschaftliche Anwesen sowie Teile des angrenzenden Wohnhauses bereits vollkommen in Brand.