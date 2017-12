Kreis Ravensburg Bäder-Unternehmer Josef Wund unter den Opfern von Flugzeugabsturz

Unter den bei einem Flugzeugabsturz nahe Ravensburg ums Leben gekommenen drei Männern ist auch der als "Bäderkönig" bekannte Unternehmer Josef Wund.

Das bestätigte der Vorstand der gleichnamigen Stiftung, Christoph Palm, am Freitag. „Wir sind alle traurig und geschockt“, sagte er am Freitag in Stuttgart. „Ziel der Stiftung ist es, das beachtliche Lebenswerk von Josef Wund fortzuführen. Die Familie hat uns gebeten, erstmal der Trauer ihren Raum zu lassen.“



Auch die Stadt Bad Vilbel im hessischen Wetteraukreis zeigte sich am Freitag erschüttert. Josef Wund habe sich in der vergangenen Zeit häufig in Bad Vilbel aufgehalten, weil sein Unternehmen dort ein großes Freizeitbad bauen wolle, sagte ein Sprecher der Kommune. Die Baugenehmigung sei erteilt und das Projekt in der finalen Phase. Nach früheren Angaben der Unternehmensgruppe Wund geht es in Bad Vilbel um Investitionen von mehr als 200 Millionen Euro.

Suche nach der Absturzursache läuft auf Hochtouren

Die in Hessen gestartete Cessna war am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr in einem nur schwer zugänglichen Waldstück bei Waldburg im Kreis Ravensburg verunglückt. Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar. Die Bergungsarbeiten wurden im Laufe des Vormittages fortgesetzt. Neue Erkenntnisse über die Ursache des Absturzes gab es zunächst nicht. „Dazu können wir noch gar nichts sagen“, sagte ein Polizei-Sprecher.

Ob das Wetter möglicherweise eine Rolle bei dem Flugzeugabsturz gespielt hat, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Sprecher. Das österreichische Luftfahrt-Portal Austrian Aviation Net berichtete, es habe ersten Informationen zufolge Hinweise auf Eisbildung auf den Tragflächen geben. Ob dies jedoch die Unfallursache war, sei nicht sicher. Die Polizei konnte das zunächst nicht bestätigen.

Bereits am Abend hatten die Einsatzkräfte den Unglücksort in der Nähe des Waldburger Teilortes Sieberatsreute weiträumig abgesperrt und den Wald für die Suche mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Unter anderen waren Sachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung vor Ort.

Flugzeug startete im Raum Frankfurt

Das Flugzeug war laut Polizei in Raum Frankfurt gestartet und hatte das Flugziel Friedrichshafen. Der Polizei zufolge werden die Maschinen vom Typ Cessna 510 häufig als Geschäftsflugzeuge eingesetzt.

"Zeugen wurden auf den Absturz aufmerksam und alarmierten die Einsatzkräfte", erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz am Donnerstagabend. An der Unglücksstelle lag Kerosingeruch in der Luft. Augenzeugen berichteten von einer Suchstaffel mit Hunden. Außerdem lag vermutlich ein Rettungsfallschirm am Boden.

Unterdessen spielten sich am Donnerstagabend am Flughafen Friedrichshafen herzzerreißende Szenen ab. In der Ankunftshalle brach eine Frau hemmungslos weinend zusammen, umsorgt von Sanitätern, die sie stützten. Um 21.53 Uhr war die letzte Masschine Flug LH 376 aus Frankfurt gelandet. Vorwiegend Geschäftleute strömten zu den Ausgängen.

Josef Wund wurde in der Nähe von Friedrichshafen, am 11. Dezember 1938 bei Mariabrunn geboren. Nach einer Maurerlehre studierte er Architektur und Bauingenierwesen. Einen Namen machte sich der Sohn eines Pferdekutschers mit dem Bau mehrerer Thermen – im bayerischen Erding, der Badewelt Sinsheim und dem Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt festigte Wund seinen Ruf als Bäderkönig.

Erst im Sommer war bei Konstanz ein Kleinflugzeug abgestürzt. Eine Propellermaschine vom Typ Piper Malibu war im August mit zwei Menschen an Bord in Zürich gestartet und wenig später nahe der Insel Mainau ins Wasser gestürzt. Der 74 Jahre alte Pilot und seine 75 Jahre alte Partnerin - beide Schweizer Staatsangehörige - starben dabei.