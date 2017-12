Am Freitagabend kam es in der Nähe von Haslach zu einem ungewöhnlichen Unfall.

Der Fahrer eines Pkw VW befuhr am Freitag, gegen 18.20 Uhr die K 8002 von Haslach kommend in südliche Richtung. Dabei kollidierte er im Bereich Hagmühle mit einem entlaufenen Pferd, welches auf der Fahrbahn lief. Das Tier wurde durch den Unfall getötet. An dem Pkw VW entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.