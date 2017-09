Immenstaad Wohl nur ein Kandidat um Bürgermeisteramt

Die Bewerbungsfrist zur Bürgermeisterwahl in Immenstaad ist am Montag um 18 Uhr abgelaufen. Bis kurz vor Schluss lag nur eine Bewerbung vor: die des Verwaltungsfachmanns Johannes Henne. Ob er bis zum Bewerbungsschluss noch einen Gegenkandidaten bekommen hat, wird am 19. September offiziell bekannt gegeben.

Ein neuer Bürgermeister wird am 15. Oktober in Immenstaad gewählt. Jürgen Beisswenger tritt nach 24 Jahren im Amt nicht noch einmal zur Wahl an. Gestern Abend um 18 Uhr endete die Frist zur Abgabe von Bewerbungen für das Amt. Bereits am 7. Juli hatte Johannes Henne seine Bewerbungsunterlagen als Kandidat im Immenstaader Rathaus abgegeben. Er ist Verwaltungsfachmann, stammt aus Sigmaringendorf, lebt in Biberach und arbeitet derzeit als Strategieberater und Projektleiter bei einem Unternehmen zur Kommunalberatung mit Standort Ulm. Henne hat schon zahlreiche Wahlkampftermine in Immenstaad absolviert.

Bis kurz vor Bewerbungsschluss war keine weitere Bewerbung eingegangen. Damit alles seine formelle Richtigkeit hat, schauten Hauptamtsleiter Michael Haase und ein Zeuge zum Ende der Bewerbungsfrist noch einmal in den Briefkasten am Rathaus.

"Falls noch eine Bewerbung eingegangen sein sollte, darf ich dies nicht ohne Rückfrage beim Kandidaten bekannt geben", erklärte Haase kurz vor Ablauf der Frist. Der Wahlausschuss müsste in diesem Fall auch zunächst noch prüfen, ob die Unterlagen vollständig und alle rechtlichen Voraussetzungen für eine Kandidatur erfüllt sind. Wer letztlich auf dem Wahlzettel für die Bürgermeisterwahl stehen wird, gibt der Wahlausschuss am heutigen Dienstag um 19 Uhr im Bürgersaal im Rathaus öffentlich bekannt.

Jürgen Beisswengers letzte Amtsperiode endet am 5. Dezember. Sein Nachfolger könnte also frühestens am 6. Dezember sein Amt antreten. Falls dies, etwa wegen einzuhaltender Fristen im derzeitigen Arbeitsverhältnis des neuen Bürgermeisters, nicht möglich sei, führe Jürgen Beisswenger die Geschäfte so lange wie nötig weiter, erklärte Hauptamtsleiter Michael Haase das weitere Vorgehen.