Immenstaad Was sich die Immenstaader vom neuen Bürgermeister wünschen

Die Immenstaader wählen am 15. Oktober ihren neuen Bürgermeister, einziger Kandidat für die Nachfolge von Jürgen Beisswenger ist Johannes Henne. Von ihm erhoffen sich Vereinsvertreter Unterstützung bei einem zentralen Anliegen: Sie wünschen sich eine weitere Halle, denn die Linzgauhalle reicht ihrer Meinung nach nicht mehr aus.

Das gemeinsame Leben in der Gemeinde wird sehr stark von einer Vielzahl von Vereinen geprägt. Besonders viele Immenstaader treiben Sport im TuS, frönen bei den Hennenschlittern der Narretei, pflegen im Heimatverein die Tradition oder machen Musik im Musikverein – viele sind sogar parallel in mehreren Vereinen aktiv. Nicht wegzudenken aus dem Dorfleben sind auch die beliebten Feste, die von einzelnen Vereinen oder von mehreren gemeinsam für Einheimische und Gäste auf die Beine gestellt werden.

Von den rund 6500 Einwohnern Immenstaads ist mehr als jeder Sechste Mitglied im Turn- und Sportverein (TuS). Laut dessen Vorsitzendem Clemens Müller nutzen von den derzeit 1220 Mitgliedern etwa 900 aktiv das Sportangebot des Vereins, etwa 400 davon sind Kinder. An der Sportanlage in den Forstwiesen, die vorwiegend für Leichtathletik und Fußball genutzt wird gebe es nichts zu bemängeln, sagt Müller, für die Sportler, die zum Trainieren eine Halle brauchen, werde es aber besonders im Winter sehr eng. Das liegt daran, dass die Kapazität der Linzgauhalle sehr begrenzt ist. "Die Halle war 1972 eine tolle Sache – eine der ersten im ganzen Umfeld", erklärt Müller. "Damals gab es in Immenstaad auch noch längst nicht so ein großes Sportangebot. Leider ist seit 1972 im Bezug auf die Halle, von nötigen Reparaturen abgesehen, nichts mehr passiert." Die große Volleyball-Abteilung nutzt im Sommer teilweise das Beach-Volleyballfeld im Strandbad. Im Winter steht zum Training in Immenstaad nur die Linzgauhalle zur Verfügung, die außerdem von der Turn-Abteilung, der Tischtennis-Abteilung und den jüngsten Fußballern ausgiebig genutzt wird.

Oft trainieren Volleyballer und Tischtennis-Spieler in beengten Verhältnissen parallel. "Teilweise weichen die Volleyballer auch zum Training nach Markdorf aus", berichtet Müller und ergänzt: "Die Badminton-Abteilung ist bereits vor einiger Zeit wegen der zu kleinen Hallenkapazität komplett nach Markdorf abgewandert". An eine Ausweitung des Sportangebotes sei – auch wenn durchaus Nachfrage da sei – nicht zu denken. Ein weiteres Manko für die Sportler: Nur in der Linzgauhalle sind im Dorf größere Veranstaltungen möglich. Wird sie dafür gebucht, fällt das Training komplett ins Wasser.

Auch für den zweitgrößten Verein im Dorf, die Narrengesellschaft Hennenschlitter mit 970 Mitgliedern, ist die Linzgauhalle unverzichtbar: für die Proben und Aufführungen der weithin bekannten und beliebten Hennensuppe und für den Kinder- und Hemdglonkerball. Mit der Halle selbst sind die Hennenschlitter im Grunde zufrieden. Es habe auch Vorteile, dass die Halle nicht mehr die Neueste sei, sagt Narrenvater Wolfgang Haas: "Die Benutzungsgebühr ist nicht so hoch und es ist auch kein Problem, wenn man mal einen Nagel in die Wand schlagen muss." Aber auch er sieht natürlich das Problem der Sportler. Als beste Lösung betrachtet er den Neubau einer Sporthalle plus den Erhalt der Linzgauhalle – ergänzt durch einige technische Verbesserungen dort. Dann könnte die alte Halle für Veranstaltunsgen und zur Ergänzung des Sportbetriebs genutzt werden. Vielleicht ließe sich auch ein Proberaum für den Musikverein unterbringen, schlägt der Narrenvater vor: "Wie ich gehört habe, steht im jetzigen Proberaum nach starkem Regen öfter mal das Wasser. " Clemens Müller könnte sich mit dem Vorschlag von Wolfgang Haas ebenfalls anfreunden. Für die neue Sporthalle schlägt er drei Spielfelder vor. Ein von beiden Hallen aus nutzbarer Bereich für Bewirtung und Sanitärräume sei die beste Verbindung für die Hallen.

Die Hennenschlitter haben noch ein anderes dringendes Anliegen und hoffen auf den neuen Bürgermeister: "Wir haben viele Utensilien – Wagen, Kutsche, Kulissen für die Hennensuppe – die sind in vielen Häusern und Schuppen im ganzen Dorf verteilt", erklärt Wolfgang Haas. Er weist seit Jahren immer wieder darauf hin, dass die Räume weniger werden und die wenigen, die noch zur Verfügung stehen, aus allen Nähten platzen. "Wir hoffen auf eine Lagermöglichkeit, einen Schuppen oder wenigstens einen Platz dafür."