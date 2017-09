20.06.2017 20:14 Gisela Keller Immenstaad Vorbereitungen für Immenstaader Bürgermeisterwahl laufen

Am 15. Oktober findet in Immenstaad die Bürgermeisterwahl statt. Die Ausschreibung hierzu soll am 30. Juni veröffentlicht werden. Dann beginnt auch die Bewerbungsfrist, die am 18. September endet.