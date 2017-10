Immenstaad Verkehrsunfall: Radfahrer wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Radfahrer hat bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 207 zwischen Immenstaad und Kluftern schwere Verletzungen erlitten. Der Radler wurde von einem Auto erfasst, wie die Polizei berichtet.

Ein 78-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag auf der Landesstraße 207 von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Laut Polizeibericht war der Radfahrer in Fahrtrichtung Kluftern unterwegs. Der Mann wollte an einer Verkehrsinsel nach links auf die Landesstraße 207 abbiegen und hat laut Zeugenaussagen wohl nicht richtig auf den fließenden Verkehr geachtet. Der 78-Jährige streifte die Stoßstange eines vorbeifahrenden VW-Golf und stürzte auf die Straße. Der Radler wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.