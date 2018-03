Immenstaad Tennisclub kämpft mit Unwetter-Folgen

Auf der Vereinsanlage des Tennisclubs Immenstaad sind während des Unwetters vom 8. Juli 2017 erhebliche Schäden entstanden. Rechtzeitig zum Saisonbeginn sollen alle Plätze dennoch wieder in Betrieb genommen werden können.

Die Folgen des Unwetters am 8. Juli 2017 machen dem Tennisclub (TCI) noch heute zu schaffen. Auf der Vereinsanlage sind dabei erhebliche Schäden entstanden. So waren die auf vier Plätzen unumgängliche Grundsanierung und die damit verbundene große Belastung für die Vereinskasse jüngst wichtigstes Thema während der Hauptversammlung. Rechtzeitig zum Saisonbeginn am 15. April sollen sich die Plätze trotzdem wieder in bestem Zustand befinden. Der größte Teil der Arbeiten ist bereits abgeschlossen.

"Das Wasser lief sturzbachartig über die Plätze und hat uns 110 Tonnen roten Sand weggespült", berichtet der TCI-Vorsitzende Alexander Mohr. "Auf vier von sieben Plätzen lagen die Linien offen da und der Unterbau aus Schlacke war freigelegt." Hier war für die Vereinsmitglieder nur die Demontage der Linien per Hand in Eigenleistung machbar, alles andere musste eine Spezialfirma mit den nötigen Maschinen übernehmen. Die restlichen drei Plätze seien glücklicherweise nicht so stark zu Schaden gekommen und hätten von den Mitgliedern selbst wieder in Ordnung gebracht werden können, berichtet Mohr. "Die Firma Meichle und Mohr hat extra für uns die Steinmühle angeworfen, große Mengen Dachziegel zu rotem Sand zermahlen und diesen auch noch kostenlos geliefert", bedankt sich der TCI-Vorsitzende. Trotzdem blieben für den Verein noch Kosten von rund 100 000 Euro zu stemmen. "Viele Mitglieder haben großzügig gespendet und manche auch zinslose Kredite gegeben", freut sich Mohr, "auch die Gemeinde hat einen Zuschuss beigesteuert". Beim Tennisbund hat der Verein ebenfalls Zuschuss-Anträge gestellt, diese seien allerdings noch nicht bewilligt.

Da der über fünf Jahre geschlossene Pachtvertrag mit dem bisherigen Pächter des Club-Restaurants auslief, ist der Verein derzeit in Gesprächen mit möglichen neuen Pächtern. "Ich bin guten Mutes, dass das klappt", sagt Mohr. Auch die Jugendarbeit laufe gut: "Wir haben jetzt vier Jugend-Mannschaften: U9, U10, U12 und U14." Noch mehr Nachwuchs erhofft sich der Verein aus einer Kooperation mit der Stephan-Brodmann-Schule, die dieses Jahr anlaufen soll.