Irene Albrecht und Pia Gold ermöglichen mit Thomas Hößler bei feierlicher und getragener Grundstimmung wunderschöne Momente

In ungewohnter Besetzung ging die diesjährige Klassische Konzertreihe am Sonntag in der Immenstaader St. Jodokus-Kirche zu Ende. Die beiden Sopranistinnen Irene Albrecht aus Überlingen und Pia Gold aus Daisendorf wurden von Organist Thomas Hößler begleitet, der immer wieder auch alleine zu hören war.

Als ein Glanzpunkt des Abends erweist sich die Motette „Pie Jesu“ aus dem Requiem von Andrew Lloyd Webber, der hauptsächlich für seine Musicals bekannt ist. Nur im Solo-Gesang mit Orgel ist es wirkungsvoller als im Original mit Chor- und Orchesterhintergrund. Mit Bravour meistert Irene Albrecht die Sprünge in höchste Sphären. Dass Pia Gold kein Knabensopran ist, wie in der zweiten Stimme von Webber vorgesehen, stört nicht. Voller Anmut stimmt sie mit ein. Wer die Requiems von Mozart, Fauré oder Verdi gewohnt ist, nimmt passend zum nahenden November eine willkommene Anregung mit.

Generell prägt eine andächtige Grundstimmung den Abend. Über die Hälfte der vorgetragenen Stücke ist barocken Ursprungs. Die Orgelwerke sind mitunter von einer ins Traurige fließenden Einkehr wie „Al Elevatione II“ von Domenico Zipoli. Dann erscheinen sie heiter aufgeweckt wie in den Allegro-Sätzen von Georg Friedrich Händels Orgelkonzert Nr. 13. Den von Händel beabsichtigten lebhaften Gesang der Nachtigall und die verzagten Laute des Kuckucks imitiert Thomas Hößler spielerisch. „Trumpeting Tune“ von Robert Jones, im Mittelteil etwas schleppend, erstrahlt nach gewollten Dissonanzen im Schlussakkord. Und dennoch bleibt das schlichte, sachliche Werk von Jones weit hinter den Möglichkeiten der Orgel zurück. Dieses Ausspielen kann man an dem Abend vermissen.

Bei den meisten Werken sind die Sängerinnen bezüglich Stimmlage natürlich entsprechend nah beinander. Sie ergänzen sich dabei: Voll im Klang Irene Albrecht, klar Pia Gold. Erfreulich, welchen Wert sie auf die Artikulation der Texte legen. Beispielhaft für den gelungenen gemeinsamen Vortrag mag „Sound the Trumpet“ von Henry Purcell stehen. In gegenseitigen Zuwürfen, Pia Gold im Echo, zelebrieren sie äußerste Singfreude. Als Dreingabe für die stehenden Ovationen gibt es abschließend ein wunderschön dargebotenes „Ave Maria“.