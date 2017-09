Friedrichshafen Schloss Kirchberg weckt große Neugier

Hunderte Besucher nutzen die Gelegenheit, die Anlage am Tag des offenen Denkmals zu besichtigen.

Mit etwa 300 Besuchern hatten Heimatverein und Eigentümer-Gemeinschaft von Schloss Kirchberg am gestrigen Tag des offenen Denkmals gerechnet. Schon zur ersten von drei Führungen versammelten sich etwa 200 Neugierige im Schlosshof. Seit gut 20 Jahren ist das Schloss für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. "Wir haben uns sehr gefreut, dass es die Eigentümer-Gemeinschaft möglich gemacht hat, dass wir heute ins Schloss kommen durften ", sagte Reinhard König vom Heimatverein. Einige Eigentümer öffneten Fenster und Türen, um Besuchern den Blick in ihre Wohnungen zu ermöglichen. Eine Wohnung im Ostflügel durfte sogar besichtigt werden. König wusste das zu schätzen: "Wer lässt schon hunderte fremde Leute in seine Wohnung schauen?"

Heide Budde vom Heimatverein erzählte den Besuchern viel Interessantes und auch Amüsantes aus der Historie des Schlosses. Die letzten Ritter von Kirchberg, zwei Brüder und "ein Herz und eine Seele", hätten sich vor fast 800 Jahren verliebt – tragischerweise in die gleiche Frau. Die Geschichte endete für den einen tödlich, für den anderen in härenem Gewand und in einer Einsiedelei. Kirchberg ging ans Kloster Salem und wurde 1288 an die Zisterzienser Abtei Salem weiterverkauft. Das selbstständig verwaltete Klostergut war offenbar sehr einträglich und wurde immer wieder baulich erweitert. Der Lebenswandel manches Abtes passte ebenfalls hervorragend zum Thema des diesjährigen Tags des offenen Denkmals, "Macht und Pracht". Im Zug der Säkularisation ging das Kloster Salem und damit auch Kirchberg 1802 an den Markgrafen von Baden über. Erst 1972 wurde Kirchberg aus Salem aus- und nach Immenstaad eingemeindet.

1994 verkaufte der Markgraf Schloss, Hafen und Campingplatz an Investor Hugo Speck. Peter Ziem lebt seit dem Jahr 2000 in einer Wohnung auf Schloss Kirchberg. Wie er berichtete, entwickelte Speck mit Anwalt Rüdiger Diez die Idee, das Schloss zu sanieren und Eigentumswohnungen entstehen zu lassen. 1997 begann der Umbau, eine finanzielle Schieflage brachte die Arbeiten 1999 ins Stocken. "Letztlich ist doch noch alles gut gegangen und wir haben eine komplette Wohnanlage", bilanzierte Ziem.

Viele Immenstaader verbinden schöne Erinnerungen mit Schloss Kirchberg. Darunter solche an Abende auf der Weinterrasse. Helmut und Maria Knäple haben von 1968 bis 1975 auf Kirchberg gelebt und diese Terrasse bewirtschaftet. "Es ist eine schöne Anlage geworden", sagten sie am Sonntag nach einem Rundgang durch Hof und Gärten.