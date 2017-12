Immenstaad SÜDKURIER-Engel bringt Lesern und Kunden am Dienstag Weck-Männer

In der Immenstaader Bäckerei Heger gibt es am kommenden Dienstag ein Dankeschön vom SÜDKURIER: kostenlose Weck-Männer.

Das gesamte Heimatzeitungsteam möchte seinen Lesern und Kunden danke sagen. Deshalb wird ein SÜDKURIER-Engel am Dienstag, 19. Dezember, in der Bäckerei Heger (Bachstraße 10) von 10 bis 13 Uhr kostenlos Weck-Männer verteilen. Und wer nicht persönlich kommen kann, dem bietet der SÜDKURIER die Möglichkeit, über eine Anzeige, die kostenlos im SÜDKURIER erscheint, ebenfalls danke zu sagen – beispielsweise einem lieben Nachbarn, einer besten Freundin, Familienmitgliedern oder seinem Chef. Über die E-Mail-Adresse dankesagen@suedkurier.de können Leser ihre Zeilen, wem sie wofür danken, an den SÜDKURIER richten. Dort werden die Danksagungen gesammelt und später in der Zeitung kostenlos veröffentlicht. Für das Bild schlüpfte SÜDKURIER-Praktikantin Lisa Weber in das Engelskostüm. Auch dafür ein Dankeschön.