Immenstaad O'zapft is im Winzerkeller: Immenstaader feiern Oktoberfest

O'zapft is im Winzerkeller: Immenstaader feiern Oktoberfest

Rund 200 Gäste feiern beim Oktoberfest in Immenstaad. Für Unterhaltung sorgen die Band "Original Williams Musikanten" und DJ Rudi.

Bei zünftiger Musik von der Band "Original Williams Musikanten" und DJ Rudi haben am Samstagabend rund 200 Gäste in Lederhosen und Dirndl getanzt und gefeiert. Zum zweiten Mal organisierten Heidi Ley-Schwörer und ihre Schwester Susanne Schwörer ein Oktoberfest im Winzerkeller. "Es ist aufregend und macht viel Spaß. Wenn alles klappt und die Gäste zufrieden nach Hause gehen, dann sind wir glücklich", sagte Ley-Schwörer. Erstmals haben die Schwestern auch einen Trachtenwettbewerb organisiert, bei dem die schönsten drei Dirndl-Trägerinnen Preise gewinnen konnten.

"Immenstaad als Nabel der Welt möchte eben auch ein Oktoberfest feiern", sagte Besucherin Marita Bosch. Sie fand die Stimmung "große Klasse". Ebenso die Band, die im Wechsel mit DJ Rudi für gute Laune sorgte, lobte den Abend bereits zu Beginn. "Es ist einfach ein großer Spaß, Musik zu machen", so Bandmitglied Helmut Bosch. Bereits seit 15 Jahren spielt die Musikgruppe in der jetzigen Besetzung. "Was uns ausmacht? Wir sind flexibel. Das heißt, wir haben kein festes Programm, sondern spielen die Lieder spontan und nach der Laune der Besucher", sagte Bosch.

Einer der Partygäste war Jan Kießling. Der Immenstaader freute sich über Location und Ambiente. "Es ist jedes Mal super hier. Ich kenne viele Leute und mit Heimvorteil feiern zu gehen ist auch von Vorteil", sagte Kießling.