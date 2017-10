Immenstaad Kita Seegaddel zieht während Neubauphase ins Grundschulgebäude

Der Neubau der Immenstaader Kita Seegaddel ist beschlossene Sache. Die Gemeindeverwaltung hat für die Unterbringung der Kindergruppen aus der bestehenden Kita während der Bauzeit zwei Alternativen untersucht und kam zu einem eindeutigen Ergebnis: Die Kita-Gruppen werden in das Grundschulgebäude ziehen, die Grundschüler im Hauptschulgebäude zusammenrücken.

Die Alternativlösung, die Gruppen der Kita Seegaddel übergangsweise in Mietcontainern auf dem Sportplatz der Schule unterzubringen, wurde vor allem aus Kostengründen verworfen. Die Mietkosten hätten für zwei Jahre rund 560 000 Euro betragen.

Wie Hauptamtsleiter Michael Haase in jüngster Gemeinderatssitzung am Montagabend erläuterte, werden nicht nur die derzeit drei Seegaddel-Gruppen untergebracht werden müssen, sondern noch eine weitere Gruppe für die U3-Betreuung: Derzeit stünden neun Kinder ab einem Alter von einem Jahr auf der Warteliste. Auch die bereits im Grundschulgebäude untergebrachte Gruppe, für die der Platz im Kinderhaus Schulstraße nicht reicht, wird vorerst dort bleiben, sodass im Gebäude Platz für insgesamt fünf Gruppen gebraucht wird. Zur Erfüllung von Unfallverhütungsvorschriften für Kitas und weitere kleinere bauliche Maßnahmen sowie die Aufstellung von zwei ans Gebäude angebundene WC-Containern wird für zwei Jahre mit Kosten von knapp 100 000 Euro gerechnet. Im Schulgebäude gibt es acht Klassenräume zu je 74 Quadratmetern, außerdem einen Gymnastikraum und eine Lehrküche. Außer der Immenstaader Schule nutzen derzeit zwei Klassen des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben (KBZO) und die VHS das Grundschulgebäude. Das werde während der Interimszeit nicht möglich sein, erklärte Bürgermeister Jürgen Beisswenger, der dies wie auch der Hauptamtsleiter und mehrere Gemeinderäte bedauerte. Man schaue sich nach Ausweichmöglichkeiten für die VHS um, werde aber nicht im bisherigen Umfang Räume anbieten können. Für die KBZO-Klassen konnten keine Möglichkeiten in der Gemeinde gefunden werden.

Die Grundschüler werden im ehemaligen Hauptschulgebäude zusammenrücken müssen. Für Lärmschutzmaßnahmen dort wurden im Nachtragshaushalt 30 000 Euro eingestellt. Wie Bürgermeister Jürgen Beisswenger erklärte, werden die Grundschüler auch noch längere Zeit im Hauptschulgebäude bleiben, nachdem die Seegaddel-Kinder in ihre dann neu gebaute Kita umgezogen sind. Als Nächstes steht die Sanierung und Erweiterung des Grundschulgebäudes auf dem Plan.