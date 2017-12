vor 1 Stunde Gisela Keller Immenstaad-Kippenhausen Kippenhausener "Weihnachtszauber" unterstützt Kinderhospiz

Viel Zuspruch hat es am Samstag für den traditionellen Kippenhausener "Weihnachtszauber" gegeben. Ein Teil der Einnahmen wird erneut für einen guten Zweck gespendet. Diesmal soll das Geld an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach/Allgäu fließen.