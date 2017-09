Immenstaad In Immenstaad liegt die Toskana direkt am Bodensee

In Immenstaad liegt die Toskana direkt am Bodensee

Wenn Häuser redet könnten: Familie Stockburger malte den Seeblick einfach auf die Garage der Nachbarn

Immenstaad (kan) Vor rund 25 Jahren wurden die Siedlungshäuser zwischen Montfortstraße und Kupferbergstraße in Kippenhausen bei Immenstaad gebaut. Dabei entstand auch das Haus der Familie Stockburger, dessen Garten an das Grundstück der Familie Beller grenzt. Heidi und Horst Stockburger schauten von ihrer Terrasse direkt auf die lange, weiße Garagenwand der Nachbarn, die damals auch noch nicht begrünt war. "Seesicht müsste man haben, das wäre schön", ging ihnen dabei regelmäßig durch den Kopf.

So fiel irgendwann der Entschluss, einfach einen See passend hinzumalen, wozu man die Immenstaader Künstlerin Gerda Ehinger beauftragte. Ein See und Segelboote sollten dabei sein, weil der Hausherr Segler ist, und ein Stück Toskana-Landschaft, weil die Stockburgers dorthin so gern in den Urlaub fuhren. So entstand aus einer Bodensee- und einer Landschaftsskizze ein gemixtes Wunsch-Motiv. In Büchern und von eigenen Urlaubsfotos schaute sich die Künstlerin den toskanischen Baustil ab, dann schuf sie mit wetterfesten Dispersionsfarben das zwei auf sieben Meter große Wandbild an der Garage von Nachbarn Beller.

Ein kurzes Gespräch unter Nachbarn reichte, um das Bemalen der Garage zu klären. "Mir war das egal, ob sie meine Wand bemalen oder nicht, ich kann die Außenseite ja nicht sehen und bezahlt haben das natürlich die Stockburgers selbst", sagt Erich Beller. Ein Problemchen ganz anderer Art hatte dagegen später die Künstlerin. "Stockburgers wollen alles akkurat haben, weshalb sie mein Werk regelmäßig mit dem Wasserschlauch reinigen. So habe ich 2003 nach nur acht Jahren das Bild nachgemalt. Diesen Sommer wurde ich wieder mit dem Auftrag betraut. Ich warte nur noch auf das passende Wetter, um den Pinsel zu schwingen, obwohl andere Bilder 50 Jahre und länger halten, wenn man sie einfach in Ruhe lässt", so die Malerin.