15.05.2018 19:34 Gisela Keller Immenstaad Immenstaader Seestraße West: Besitzer darf Haus trotz Widerstand aufstocken

Das Friedrichshafener Bauordnungsamt kassiert ein Votum des Technischen Ausschusses des Immenstaader Gemeinderats: Die Räte hatten hatten das Vorhaben eines Hausbesitzers abgelehnt, der sein Haus in der Seestraße West in Immenstaad aufstocken will. Das Häfler Amt sagt: Er darf. Anwohner kündigen unterdessen eine Unterschriftenaktion an.