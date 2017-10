Immenstaad Immenstaader Feuerwehr beeindruckt mit vielfachem Können

Anlässlich eines Tages der offenen Tür hat die Freiwillige Feuerwehr Immenstaad nicht nur ihre Ausrüstung und ihr Können gezeigt, sondern auch, wie man schon die Jüngsten für die Feuerwehr begeistern kann. Am Sonntagmorgen ist zudem das neueste Fahrzeug im Fuhrpark, das Löschfahrzeug LF 10, geweiht und offiziell in Dienst gestellt worden.

Festlich geschmückt mit Blumengebinden und rotem Band ist das Löschfahrzeug LF 10 am Sonntagmorgen nach einem ökumenischen Gottesdienst von den Pfarrern Matthias Schneider und Martin Egervari gesegnet worden. Das neueste Fahrzeug der Immenstaader Feuerwehr ist bereits im Juni 2016 in Immenstaad eingetroffen und hat schon einige Einsätze hinter sich gebracht. "Wir benutzen es auch oft zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr", erklärt Kommandant Claus Mecking. Das LF 10 verfügt über einen 1600 Liter fassenden Löschwassertank, Löschwasserpumpe und Schläuche, hat aber auch viel Gerät für technische Hilfe an Bord, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen. "Es ist so etwas wie der kleine Bruder unseres HLF 20/16", erklärt Mecking. Das LF 10 hat gut 330 000 Euro gekostet, wovon 61 000 Euro als Zuschüsse geflossen sind. Insgesamt, so rechnet Bürgermeister Jürgen Beisswenger vor, habe Immenstaad in den vergangenen Jahren 3,6 Millionen Euro in die Feuerwehr investiert und rund 900 000 Euro an Zuschüssen erhalten.

Bei den Vorführungen am Nachmittag zeigen zwei verschiedene Gruppen mit dem Löschfahrzeug LF 10 Beispiele für dessen Einsatzmöglichkeiten. Zuerst absolviert die Jugendfeuerwehr mit einer neunköpfigen Mannschaft einem Löschangriff. Von Weitem kündigt das Martinshorn das Eintreffen an. "Wir haben das so gezeigt, wie die Jugend es gelernt hat. Dazu gehören auch der Einsatzbefehl des Gruppenführers und die Rückmeldung der Mannschaft", erklärt Mecking. Gekonnt legt der Feuerwehr-Nachwuchs die Schläuche aus, schließt sie an und lässt aus drei sogenannten C-Rohren das Wasser spritzen.

Eine Mannschaft der Aktiven demonstriert einen Einsatz von technischen Hilfsmitteln im Löschfahrzeug LF 10 bei einem Verkehrsunfall. Ganz aus der Nähe können die vielen interessierten Zuschauer – darunter auch viele Kinder – erleben, wie beispielsweise das Bergen einer im Fahrzeug eingeklemmten Person und wie die Zusammenarbeit mit Rettungsdienst und Notarzt funktioniert. Die Rettungskräfte werden von Helfern des DRK Ortsvereins simuliert. Hierbei kommt unter anderem der hydraulische Rettungssatz mit Spreizer und Rettungsschere zum Einsatz, um Türen und B-Säule des Autos zu entfernen, damit die Person aus dem Fahrzeug geborgen werden kann.