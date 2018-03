Immenstaad Helfer beseitigen bei Dorfputzete jede Menge Unrat

Immenstaader engagieren sich bei der Dorfputzete und finden Abfall im Wald, im Gebüsch und am Straßenrand.

Die Osterferien sind nicht mehr weit und damit startet die Tourismussaison. Auch deshalb hat die Gemeinde die Immenstaader aufgerufen, sich an der Dorfputzete zu beteiligen. Am Samstagnachmittag waren etliche Männer, Frauen und Kinder im Dorf und darum herum unterwegs, um Unrat einzusammeln – zu Fuß, mit dem Fahrrad samt Anhänger oder mit der Schubkarre. Im Wald kamen Geländewägen und ein großer Anhänger zum Einsatz.

Vor der Linzgauhalle verteilten die Bauhofmitarbeiter Franz Moisl und Gabriele Rechenberg an die Dorfputzer die nötige Ausrüstung: Müllbeutel, Eimer und Arbeitshandschuhe. Viele der Helfer sind schon seit vielen Jahren immer wieder bei der Dorfputzete dabei, manche mit der ganzen Familie. Wie Jens Timmermann mit Jonas (acht Jahre) und Lena (vier Jahre), denen der SÜDKURIER an der Straße zwischen Familiengärten und Sportgelände begegnet ist. "Wir von den Familiengärten machen heute mit ungefähr zehn Leuten mit", erklärt Jens Timmermann. Am Straßenrand und im Gebüsch haben sie viele Glasflaschen gefunden, dazu kamen zahlreiche Getränkedosen, Coffee-to-go-Becher und Verpackungen von Fast Food samt der zugehörigen Getränkebecher.

Vom Eiskratzer bis zum Rasengitter

Ein Stück weiter, beim Abenteuerpark, treffen sich mehrere Jäger mitsamt ihren Familien, um den Wald von Unrat zu befreien. Wolfgang Grebe, Jagdpächter im Immenstaader Wald, ist schon seit vielen Jahren immer wieder bei der Waldputzete im Einsatz und erzählt: "Es ist weniger Müll geworden in den vergangenen Jahren. Wir haben früher im Wald oft alte Möbel gefunden, auch schon ganze Wohnzimmergarnituren. Dazu kamen viele Autoreifen. Der ganze große Anhänger war voll". Auch dieses Mal haben die Jäger einen großen Anhänger dabei. Von der Ladefläche des Pickups, der ihn zieht, halten Hanspeter Kießling und Simone Eberhard-Kießling samt Kindern, Nichte und Neffe Ausschau nach Abfall. Zu den ersten Funden gehört ein Eiskratzer, der auf einer Wiese liegt. Mitten im Wald finden sie einen Blumentopf aus Kunststoff, gefüllt mit zahlreichen alten Sicherungen und gleich daneben große zerbrochene Glasscheiben. Mitten auf einem Forstweg liegt ein Berg aus unzähligen Kunststoff-Rasengittern, die jemand einfach dort abgeladen hat. Dirk Neumann, stellvertretender Leiter des Hegerings Meersburg, ist stinksauer: "Dafür sollte es wirklich eine empfindliche Strafe geben." Den Kindern, die fleißig helfen, alles auf den Anhänger zu laden, erklärt er: "Wenn hier ein Reh reintritt, kann es sich verfangen, verletzen und elend eingehen."

Einen toten Bussard in einem Karton hat Peter Unger am Rand der B 31 gefunden. Außerdem hat er einen großen Sack mit leeren Flaschen, Verpackungen und Papierfetzen gefüllt. Wie die anderen Helfer bei der Dorfputzete bringt er alles zu einer der Sammelstellen, an denen Bauhofmitarbeiter später die Müllsäcke abholen. Dann führt sein Weg in den Gasthof Adler, wo sich die Gemeinde mit einem Vesper bei den Helfern bedankt. Das und die Gelegenheit, sich aufzuwärmen, haben sie redlich verdient.